¡Prepárate para bailar! México Salsa Festival revela sede, cartel completo y fechas de preventa

Jerry Rivera, La India, Rey Ruiz y más pondrán el ambiente con sus ritmos tropicales

La pista estará lista para que las parejas saquen sus mejores pasos.
Jorge Reyes Padrón
13 de Septiembre de 2025

La salsa vuelve a tomar el escenario principal. El México Salsa Festival 2025 ha anunciado su cartel oficial y será un evento de dos días inolvidables: 11 y 12 de abril de 2026 en la Arena CDMX. Con una alineación que sacude la historia del género, los organizadores prometen algo más que conciertos: una experiencia espiritual para los fanáticos de la música tropical.

La salsa viene con todo y México será su altar más brillante”, advierte la producción, y razones no faltan.

El 11 y 12 de abril 2026 la fiesta estará más que puesta / Especial
¿Quiénes estarán en el México Salsa Festival?

El cartel es una constelación de leyendas:

  • Jerry Rivera traerá su romanticismo que lo convirtió en ídolo
  • La India, con su voz afilada y poderosa, reafirmará su título de Princesa de la Salsa
  • Rey Ruiz, Victor Manuelle, Tony Vega, Havana D’Primera, Sonora Ponceña y la Spanish Harlem Orchestra completan la alineación de lujo.

Jerry Rivera traerá el fulgor romántico que lo convirtió en ídolo continental, mientras que La India, con el fuego incomparable de su garganta, honrará su corona de Princesa de la Salsa con interpretaciones que se sienten como puñales y caricias a la vez”.

Cada artista es una pieza clave en esta misa musical donde la clave, el tambor y el corazón pondrán a prueba hasta al más tímido. El México Salsa Festival será más que una fiesta: una declaración de amor a la salsa.

Más de 8 artistas de salsa harán que saques tus mejores pasos / Redes Sociales
¿Cuándo y dónde comprar los boletos?

La preventa comienza el miércoles 17 de septiembre a las 11:00 am, y la venta general será el jueves 18 de septiembre. Los boletos estarán disponibles en Superboletos y en taquillas de la Arena CDMX.

Podrá convertirse en una cita anual, una catedral sonora, donde cada nota sea una plegaria y cada paso de baile, una declaración de fe”.

La producción corre a cargo de MusicVibe y Music Live, quienes apuestan por levantar en México un festival de salsa a nivel mundial.

Desde el próximo miércoles podrás entrar la preventa / Redes Sociales
