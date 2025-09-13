Amigas de Wendy Guevara ofrecen donar su piel para heridos por explosión en La Concordia, Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre de 2025 en la colonia La Concordia, alcaldía Iztapalapa, dejó al menos 13 personas fallecidas y decenas de heridos, muchos de ellos con quemaduras de segundo y tercer grado que requieren atención especializada.

La propuesta surgió durante una transmisión en vivo en redes sociales/Captura de pantalla

“Búsquenos, queremos donar”

En medio de esta emergencia, Salma y Evelyn, amigas de la creadora de contenido Wendy Guevara, sorprendieron al ofrecer públicamente su piel para injertos que puedan beneficiar a las víctimas.

Durante una transmisión en vivo, Evelyn comentó que Salma, quien cuenta con exceso de piel tras una cirugía de reducción de peso, podría destinarla a los lesionados. Incluso señalaron que ya consultaron especialistas: mientras uno descartó la posibilidad, otro aseguró que el procedimiento podría ser viable.

“Si se puede ayudar de esa manera, búsquenos”, expresaron, al tiempo que dedicaron su mensaje a las familias afectadas.

Salma, Evelyn y Wendy Guevara/YT

¿Cómo funciona la donación de piel?

En México, este procedimiento se realiza a través de instituciones como el Banco de Piel y Tejidos, regulado por la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

La extracción consiste en obtener una capa muy delgada de piel en zonas poco visibles, lo que permite que el donante conserve su apariencia. Estos injertos son fundamentales en pacientes con quemaduras graves, pues reducen infecciones y favorecen la recuperación.