Amigas de Wendy Guevara ofrecen donar su piel para heridos por explosión en La Concordia, Iztapalapa

Salma y Evelyn expresaron su disposición a donar piel para los lesionados con quemaduras graves tras la tragedia en Iztapalapa

Amigas de Wendy Guevara ofrecen donar su piel para heridos por explosión en La Concordia, Iztapalapa
Amigas de Wendy Guevara ofrecen donar su piel para víctimas de la explosión en Iztapalapa | YouTube
Laura Reyes Medrano
13 de Septiembre de 2025

La explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre de 2025 en la colonia La Concordia, alcaldía Iztapalapa, dejó al menos 13 personas fallecidas y decenas de heridos, muchos de ellos con quemaduras de segundo y tercer grado que requieren atención especializada.

La propuesta surgió durante una transmisión en vivo en redes sociales/Captura de pantalla
La propuesta surgió durante una transmisión en vivo en redes sociales/Captura de pantalla

“Búsquenos, queremos donar”

En medio de esta emergencia, Salma y Evelyn, amigas de la creadora de contenido Wendy Guevara, sorprendieron al ofrecer públicamente su piel para injertos que puedan beneficiar a las víctimas.

Durante una transmisión en vivo, Evelyn comentó que Salma, quien cuenta con exceso de piel tras una cirugía de reducción de peso, podría destinarla a los lesionados. Incluso señalaron que ya consultaron especialistas: mientras uno descartó la posibilidad, otro aseguró que el procedimiento podría ser viable.

“Si se puede ayudar de esa manera, búsquenos”, expresaron, al tiempo que dedicaron su mensaje a las familias afectadas.

Salma, Evelyn y Wendy Guevara/YT
Salma, Evelyn y Wendy Guevara/YT

¿Cómo funciona la donación de piel?

En México, este procedimiento se realiza a través de instituciones como el Banco de Piel y Tejidos, regulado por la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

La extracción consiste en obtener una capa muy delgada de piel en zonas poco visibles, lo que permite que el donante conserve su apariencia. Estos injertos son fundamentales en pacientes con quemaduras graves, pues reducen infecciones y favorecen la recuperación.

@elpoquisdelbajio Atención, es serio @La Mamita 🔥 @Salmita Bebé (Osvaldo Sierra) #elpoquisdelbajio #lasperdidas #lascolgadas #fyp #viral ♬ original sound - El Poquís del Bajio

 

 

TE PUEDE INTERESAR

Lo mejor es que no salgas a las calles si traes copas de más.

Contra | 13/09/2025

Si tomas, no manejes… o cenarás en El Torito: este será el menú del 15 de septiembre
Cómo cuidar a tu perrito durante las Fiestas Patrias: consejos para protegerlos de la pirotecnia

Contra | 13/09/2025

Cómo cuidar a tu perrito durante las Fiestas Patrias: consejos para protegerlos de la pirotecnia
Vacuna contra el sarampión gratis en la UNAM: horarios, requisitos y sede 2025

Contra | 13/09/2025

Vacuna contra el sarampión gratis en la UNAM: horarios, requisitos y sede 2025
Te recomendamos
Vacuna contra el sarampión gratis en la UNAM: horarios, requisitos y sede 2025
Tendencias

LO ÚLTIMO

 