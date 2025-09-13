Si tomas, no manejes… o cenarás en El Torito: este será el menú del 15 de septiembre

Si eres de los que celebran el Grito con unos tequilas de más, más vale que pienses dos veces antes de agarrar el volante. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció que el alcoholímetro estará funcionando 24 horas durante las fiestas patrias y, como cada año, ya está listo el menú de El Torito para quienes terminen la noche en el Centro de Sanciones Administrativas.

“En el marco de las fiestas patrias y el CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México, el menú constará de sopa de coditos, pambazos, dulces típicos como postre y agua de sabor”, informó la SSC.

Esta “cena patria” será cortesía del artículo 50 del Reglamento de Tránsito y de la Ley de Cultura Cívica, es decir, aplica para quienes sean sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas. Así que si no quieres terminar brindando con agua de horchata y sopa fría, lo mejor será que pidas taxi, Uber o te quedes a dormir donde estés.

Habrá pambazos para el 'bajón' dentro de El Torito / Redes Sociales

Alcoholímetro 24/7 en todas las alcaldías

El operativo Conduce sin Alcohol comenzó desde el jueves 11 y se mantendrá hasta el martes 16 de septiembre, cubriendo las 24 horas del día en las 16 alcaldías. Los filtros se moverán de forma aleatoria, pero habrá vigilancia especial en zonas de alta afluencia como:

Zócalo y Reforma (Cuauhtémoc)

Del Valle y Narvarte (Benito Juárez)

Centro de Coyoacán, plazas y restaurantes

Ignacio Zaragoza e Iztapalapa Centro

Insurgentes Norte y 100 Metros (GAM)

Polanco y Lomas de Chapultepec (Miguel Hidalgo)

También habrá operativos en Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, así que no hay escapatoria.

Las personas que manejen con alcohol en la sangre, serán remitidos / Redes Sociales

Refuerzo total: más de 13 mil policías

Además del alcoholímetro, la SSC desplegará a 13 mil policías, 2,300 vehículos oficiales y 5 helicópteros Cóndores. Se realizarán patrullajes especiales, recorridos a pie y operativos viales para mantener el orden y evitar tragedias en medio del festejo.

Operativo "Cero Pirotecnia"

Por si fuera poco, el STC Metro activó el operativo Cero Pirotecnia 2025, vigente del 9 al 17 de septiembre, para evitar que se ingresen o vendan explosivos en sus instalaciones. Estaciones como Zócalo, Merced, Pino Suárez y Bellas Artes tendrán vigilancia reforzada, detectores de metales y más elementos de seguridad.

Así que ya sabes: si vas a festejar, festeja bien… pero con responsabilidad. Porque celebrar la Independencia en El Torito con sopa de coditos no suena tan patriótico.

Hay un operativo en toda la CDMX para esta Fiestas Patrias / Especial