VIDEO: Fans disfrutan concierto de Oasis sin pagar boleto; lo ven desde un puente

La euforia por ver a los hermanos Gallagher se desbordó a las afuera del Estadio GNP Seguros

No importaba el cómo o dónde, el chiste era gozar cada canción.
Jorge Reyes Padrón
13 de Septiembre de 2025

La locura por Oasis no conoce límites ni boletaje. En su primera fecha en la Ciudad de México, cientos de fanáticos hicieron lo imposible por escuchar en vivo a los hermanos Gallagher. Y aunque muchos no consiguieron entrada, eso no les impidió estar presentes… aunque fuera desde el puente.

Viven el show desde “afuerita”

A las 9 de la noche, el Estadio GNP Seguros estalló en gritos y nostalgia con el inicio del concierto. Mientras los que sí lograron pagar su entrada coreaban “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger” desde adentro, decenas de personas se congregaron afuera del recinto.

El concierto de Oasis duró dos hora donde hicieron un repaso de su historia musical / Redes Sociales
Tal como ocurre en cada concierto en el foro de Churubusco, el puente que da a las instalaciones se volvió el lugar perfecto para armar la fiesta alternativa. Los fans ocuparon sus lugares con tiempo, listos para vivir cada tema aunque fuera de lejitos.

Desde el puente, pero con el corazón dentro

Desde afuera, las personas empezaron a cantar a todo pulmón, aunque no importaba que no alcanzaran a ver a Noel y Liam, con lo que percibían en las pantallas gigantes era suficiente para ellos para sentir junto a los demás”, se lee en la descripción de un video que circula en redes sociales.

Desde el puente de Churubusco, la fanaticada disfrutó del show / Redes Sociales
En las imágenes se puede ver a grupos de fans coreando cada palabra, abrazándose, brincando y cantando como si estuvieran en la primera fila. Porque si algo demostró Oasis, es que no hace falta boleto cuando el corazón ya tiene reservado su lugar en el concierto.

