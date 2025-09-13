¿Cómo donar piel para quemaduras en México? Lo que dice la Secretaría de Salud

Tras la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, decenas de personas resultaron gravemente heridas, muchas con quemaduras en hasta el 90% del cuerpo. Ante esta tragedia, ha crecido el interés por saber cómo se puede donar piel en México para apoyar a quienes atraviesan por situaciones similares.

La Secretaría de Salud (SSA) recordó que en el país existe un Banco de Piel y Tejidos que depende del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), especializado en el tratamiento de pacientes con quemaduras graves. Esta institución puede procesar piel humana para su distribución en hospitales que atienden lesiones de tercer grado.

Fuero 90 personas lesionas por la pipa de gas en el puente La Concordia / Redes Sociales

¿Quiénes pueden donar piel?

El doctor Francisco Martínez Flores, jefe de División del Banco de Piel y Tejidos, explicó que la piel donada actúa como una especie de “cubierta biológica temporal”, que no causa rechazo en el receptor. Su función principal es acelerar la cicatrización, reducir el dolor y mantener la temperatura corporal, ayudando a prevenir infecciones.

Además, comentó que la piel suele aplicarse en tronco, abdomen, manos y muslos, y que los principales beneficiarios son niñas y niños menores de cinco años y adultos mayores con alguna discapacidad, quienes representan el 80% de los casos.

Existe un banco de piel donde la gente puede acudir para ayudar / Redes Sociales

¿Qué parte de la piel se dona?

“La donación de láminas de piel no es deformante ni mutilante, ya que se realiza con equipo especializado y delicado. Se toma una tira de la capa superficial con menos de medio milímetro de grosor, (como el grosor de una hoja de papel de china), de las zonas no visibles del cuerpo (zona posterior), por lo que no se ven marcas o cambio de aspecto físico”, indica la Secretaría de Salud.

Este proceso es realizado por hospitales con programas de procuración de órganos y tejidos, avalados por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA). La autorización para donar siempre es otorgada por familiares del donador fallecido.

Donar pude hacer la diferencia entre la vida y la muerte / Redes Sociales

¿Dónde obtener más información?

Para quienes deseen convertirse en donadores o tengan interés en ayudar, la SSA sugiere consultar con los responsables de trasplantes en su hospital más cercano o ingresar al sitio oficial de CENATRA. También pueden contactar directamente al Banco de Piel en el correo: bancopiel@inr.gob.mx.

La piel, al igual que los órganos, puede salvar vidas. En accidentes como el ocurrido en Iztapalapa, la solidaridad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.