¡It's Me, Mario! Super Mario Bros cumple 40 años como el fontanero favorito de Nintendo

Un 13 de septiembre, pero de 1985, Nintendo soltó la que, en ese momento, era una apuesta arriesgada para competir en la naciente guerra de consolas, Super Mario Bros fue estrenado hace cuatro décadas, aunque, el personaje salió un par de años antes de tener su propio videojuego.

Mario fue estrenado en Japón como respuesta a lo realizado por Sega con Sonic The Hedgehog, personaje que hizo su primera aparición en el mundo de los videojuegos en 1981.

Super Mario Bros cumple 40 años | NINTENDO

Creado por Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros fue lanzado para el Nintendo Entertainment System, más conocido como el NES, a la fecha, el primer juego del fontanero ha vendido un estimado de 380 millones de copias.

Este es el primer juego que, posteriormente, sería la piedra angular de toda una serie de videojuegos, que incluyen títulos como Mario Kart, Mario Party, Mario Galaxy, entre otros.

Solamente, con el nombre de Super Mario, Nintendo ha producido 24 títulos, siendo el más reciente, Super Mario Wonder, siendo el último que salió para el Nintendo Switch Original.

