¡It's Me, Mario! Super Mario Bros cumple 40 años como el fontanero favorito de Nintendo

Un 13 de septiembre, pero de 1985, Nintendo sacó al mundo el primer videojuego del personaje que, a la postre, sería su insignia

Super Mario Bros cumple 40 años
Super Mario Bros cumple 40 años | NINTENDO
Marcos Olvera García
13 de Septiembre de 2025

Un 13 de septiembre, pero de 1985, Nintendo soltó la que, en ese momento, era una apuesta arriesgada para competir en la naciente guerra de consolas, Super Mario Bros fue estrenado hace cuatro décadas, aunque, el personaje salió un par de años antes de tener su propio videojuego.

Mario fue estrenado en Japón como respuesta a lo realizado por Sega con Sonic The Hedgehog, personaje que hizo su primera aparición en el mundo de los videojuegos en 1981.

Super Mario Bros cumple 40 años | NINTENDO
Super Mario Bros cumple 40 años | NINTENDO

Creado por Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros fue lanzado para el Nintendo Entertainment System, más conocido como el NES, a la fecha, el primer juego del fontanero ha vendido un estimado de 380 millones de copias.

Super Mario Bros cumple 40 años | NINTENDO
Super Mario Bros cumple 40 años | NINTENDO

Este es el primer juego que, posteriormente, sería la piedra angular de toda una serie de videojuegos, que incluyen títulos como Mario Kart, Mario Party, Mario Galaxy, entre otros.

Solamente, con el nombre de Super Mario, Nintendo ha producido 24 títulos, siendo el más reciente, Super Mario Wonder, siendo el último que salió para el Nintendo Switch Original.

Super Mario Bros cumple 40 años | NINTENDO
Super Mario Bros cumple 40 años | NINTENDO

TE PUEDE INTERESAR

También contemplará un acto simbólico en la mañana: la izada de la bandera monumental.

Contra | 13/09/2025

Iztapalapa cancela festejos patrios del 15 de septiembre por respeto a víctimas de explosión de pipa
Los familiares de la joven decidieron donar sus órganos para salvar otras vidas.

Contra | 13/09/2025

¿De qué murió Marian Izaguirre? Influencer fue encontrada en un hotel en Morelia
Hernán Bermúdez Requena era conocido como ‘El Abuelo’ o el ‘Comandante H’.

Contra | 13/09/2025

Cayó el líder de ‘La Barredora’ en Paraguay: así vivía entre lujos
Te recomendamos
¿De qué murió Marian Izaguirre? Influencer fue encontrada en un hotel en Morelia
Tendencias
Entretenimiento

LO ÚLTIMO

 