¿De qué murió Marian Izaguirre? Influencer fue encontrada en un hotel en Morelia

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó el fallecimiento de Marian Izaguirre, influencer que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 2 de septiembre en el municipio de Uruapan. La joven perdió la vida este viernes en el Hospital de la Mujer de Morelia, donde fue diagnosticada con muerte cerebral.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, emitió dictamen de no inconveniente para la procuración de órganos de Flor Marian I., quien perdió la vida este día en el Hospital de la Mujer de Morelia”, informó la dependencia.

A principios de mes, Flor Marian había salido de su casa y no se tenía rastro de ella / Redes Sociales

¿De qué murió Marian Izaguirre?

La FGE detalló que el 6 de septiembre, cuatro días después de su desaparición, Marian fue localizada con vida en un hotel de la ciudad de Morelia. Fue trasladada al hospital en estado crítico y, tras ser declarada con muerte cerebral, su familia fue informada sobre la posibilidad de donar sus órganos.

“Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes”.

La influencer tuvo una muerte cerebral tras estar varios días en el hospital / Redes Sociales

Un último acto de generosidad

Un equipo multidisciplinario de servicios periciales acudió al hospital para certificar el fallecimiento y avalar el proceso de donación. “Al hospital se trasladó un equipo multidisciplinario de servicios periciales, que certificó la muerte cerebral, causada por complicaciones de salud, y posteriormente el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones”, se reportó.

El comunicado también destacó la colaboración entre las autoridades y personal médico: “La viabilidad de los órganos donados fue posible gracias a la rápida y coordinada actuación de las autoridades, quienes, en apego al Protocolo, garantizaron la transparencia y certeza en este acto altruista”.

La joven tenía miles de seguidores en su cuenta de TikTok / Redes Sociales