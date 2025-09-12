Toy Story vuelve al cine en México: Fechas, lugares y precios

Revive la magia de Woody y Buzz en cines

Toy Story vuelve al cine en México: Fechas, lugares y precios
Laura Reyes Medrano
12 de Septiembre de 2025

El icónico filme de Pixar, Toy Story 1, regresa a la pantalla grande en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México para conmemorar su 30° aniversario. Desde el 12 de septiembre de 2025, los fanáticos podrán disfrutar nuevamente de las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos en sus tres sedes: Xoco, Chapultepec y el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

 

Toy Story 5 regresa a los cines | iStock

 

Fechas y horarios

Las funciones estarán disponibles del 12 al 18 de septiembre de 2025 en:

  • Cineteca Xoco: Sala 2, 14:00 hrs.

  • Cineteca Chapultepec: Sala 1, 11:40, 13:30, 15:20 y 17:00 hrs.; Sala 10, 12:20, 15:00, 17:40 y 20:20 hrs.

  • Cineteca Cenart: Sala 2, 14:00 hrs.

 

Precios y descuentos

  • Público general: $70 MXN

  • Estudiantes, adultos mayores y menores de 25 años: $50 MXN (martes y miércoles, solo en taquilla)

 

Toy Story fue la primera película de Pixar | X

 

Por qué ver Toy Story

Estrenada en 1995, Toy Story fue la primera película completamente animada por computadora. Dirigida por John Lasseter, revolucionó la animación y recibió una nominación al Óscar por Mejor Guion Original, además de un premio especial por innovación técnica. Este clásico marcó un antes y un después en la historia del cine animado.

 

¿Quiénes son las personas que murieron en la explosión de pipa de gas en Iztapalapa?
