¿Quiénes son las personas que murieron en la explosión de pipa de gas en Iztapalapa?

El pasado 10 de septiembre de 2025, la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo devastador: 10 muertos, 54 personas hospitalizadas y 22 dados de alta.

¿Quiénes perdieron la vida en la explosión de la pipa en Iztapalapa?

Las identidades de los fallecidos fueron confirmadas por autoridades, hospitales y familiares. Entre ellos se encuentran estudiantes, empleados de limpia, docentes y vecinos de la alcaldía.

Ana Daniela Barragán Ramírez

Estudiante de la FES Cuautitlán (UNAM). Fue identificada gracias a pruebas de ADN tras hallarse su celular y credencial calcinados.

Irving Uriel Carrillo Reyes “El Tachi”

De unos 20 años, originario de San Miguel Teotongo. Tenía el 95 % del cuerpo quemado y murió en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Carlos Iván Contreras Salinas

De 29 años, falleció en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE.

Misael Cano Rodríguez

De 39 años, trabajador de limpia / imagen urbana de Iztapalapa. Presentaba quemaduras en el 90 % de su cuerpo.

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

De 57 años; sufrió quemaduras en el 80 % y, tras varios traslados hospitalarios, perdió la vida.

Juan Antonio Hernández Betancourt

De aproximadamente 50 años; murió en el Hospital General de Zona 53 del IMSS.

Jorge Islas Flores

Artista plástico y bibliotecario del CECyT 7 “Cuauhtémoc” del IPN. Murió en el Hospital Magdalena de las Salinas.

🕊️ Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido compañero Jorge Islas Flores, personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, del #CECyT7. Que su recuerdo permanezca siempre entre nosotros.

Descanse en paz. pic.twitter.com/FOXnaxSFNi — IPN (@IPN_MX) September 12, 2025

Juan Carlos Sánchez Blas

Estudiante de 15 años del CECyT 7 del IPN, apenas cursaba el primer semestre.

José Armando Antillón Crescencio

Víctima confirmada en el Hospital Magdalena de las Salinas.

Eduardo Noé García Morales

Profesor de matemáticas en la Secundaria Técnica 53 y la Preparatoria Quetzales 327, en Los Reyes La Paz. Se dirigía a trabajar cuando ocurrió el estallido.

Desde la #SEP lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del maestro Eduardo Noé García Morales. Nuestras más sinceras condolencias a familiares y seres queridos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/fFaavdC3Av — SEP México (@SEP_mx) September 11, 2025

De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de las víctimas presentaban quemaduras de entre el 80 % y 95 % del cuerpo, lo que complicó su atención médica. Los pacientes fueron trasladados a distintos hospitales de la capital, entre ellos el Hospital de Traumatología de Balbuena, el Hospital Regional Zaragoza y el Magdalena de las Salinas.

La tragedia en el Puente de La Concordia no solo cobró vidas, también visibilizó la vulnerabilidad de miles de capitalinos que a diario transitan por la zona. Familias enteras hoy lloran la pérdida de jóvenes, trabajadores y maestros que quedaron atrapados en una de las explosiones más dolorosas que ha vivido la Ciudad de México en los últimos años.