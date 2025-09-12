¿Quiénes son las personas que murieron en la explosión de pipa de gas en Iztapalapa?

La tragedia enlutó a la Ciudad de México: estudiantes, trabajadores y un profesor se encuentran entre las personas fallecidas tras el accidente del 10 de septiembre

La explosión en el Puente de La Concordia es considerada uno de los accidentes más dolorosos que ha vivido la capital en los últimos años | Especial / AP
Laura Reyes Medrano
12 de Septiembre de 2025

El pasado 10 de septiembre de 2025, la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo devastador: 10 muertos, 54 personas hospitalizadas y 22 dados de alta.

¿Quiénes perdieron la vida en la explosión de la pipa en Iztapalapa? 

Las identidades de los fallecidos fueron confirmadas por autoridades, hospitales y familiares. Entre ellos se encuentran estudiantes, empleados de limpia, docentes y vecinos de la alcaldía.

Ana Daniela Barragán Ramírez 

Estudiante de la FES Cuautitlán (UNAM). Fue identificada gracias a pruebas de ADN tras hallarse su celular y credencial calcinados.

 

Irving Uriel Carrillo Reyes “El Tachi” 

De unos 20 años, originario de San Miguel Teotongo. Tenía el 95 % del cuerpo quemado y murió en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Carlos Iván Contreras Salinas

De 29 años, falleció en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE.

Misael Cano Rodríguez 

De 39 años, trabajador de limpia / imagen urbana de Iztapalapa. Presentaba quemaduras en el 90 % de su cuerpo.

 

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros 

De 57 años; sufrió quemaduras en el 80 % y, tras varios traslados hospitalarios, perdió la vida.

Juan Antonio Hernández Betancourt 

De aproximadamente 50 años; murió en el Hospital General de Zona 53 del IMSS.

Jorge Islas Flores 

Artista plástico y bibliotecario del CECyT 7 “Cuauhtémoc” del IPN. Murió en el Hospital Magdalena de las Salinas.

 

Juan Carlos Sánchez Blas

 Estudiante de 15 años del CECyT 7 del IPN, apenas cursaba el primer semestre.

José Armando Antillón Crescencio 

Víctima confirmada en el Hospital Magdalena de las Salinas.

Eduardo Noé García Morales 

Profesor de matemáticas en la Secundaria Técnica 53 y la Preparatoria Quetzales 327, en Los Reyes La Paz. Se dirigía a trabajar cuando ocurrió el estallido.

 

De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de las víctimas presentaban quemaduras de entre el 80 % y 95 % del cuerpo, lo que complicó su atención médica. Los pacientes fueron trasladados a distintos hospitales de la capital, entre ellos el Hospital de Traumatología de Balbuena, el Hospital Regional Zaragoza y el Magdalena de las Salinas.

La tragedia en el Puente de La Concordia no solo cobró vidas, también visibilizó la vulnerabilidad de miles de capitalinos que a diario transitan por la zona. Familias enteras hoy lloran la pérdida de jóvenes, trabajadores y maestros que quedaron atrapados en una de las explosiones más dolorosas que ha vivido la Ciudad de México en los últimos años.

Ciudad de México

