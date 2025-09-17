¿Hijos de AMLO implicados en el huachicol? ¿Tramitaron un amparo para no ser detenidos?

Una polémica decisión judicial ha encendido los reflectores sobre el caso de huachicol fiscal que salpica a personajes de alto perfil, incluidos los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una jueza federal en Zacatecas admitió un amparo que frena de forma provisional cualquier intento de detener a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, además de otras 13 personas presuntamente implicadas en esta red de corrupción.

De acuerdo con varios medios, la juez Segundo de Distrito, Bárbara Valeria Rosas Sifuentes, recientemente electa por voto popular, otorgó una suspensión de plano para evitar que los quejosos sean detenidos, incomunicados, privados de la vida o desaparecidos forzadamente, en caso de que esos actos se estén ejecutando sin orden judicial.

“De igual forma, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que en caso de que si la responsable se encuentra ejecutando la privación de la libertad, que refiere el promovente, se ponga en inmediata libertad a los directos quejosos, sólo en el caso de que dichos actos se hayan llevado a cabo fuera de procedimiento y sin orden o mandamiento escrito...”, dice el dichos documento.

Los hijos del expresidente han sido señalados dentro del caso de huachicol / Redes Sociales

¿Quién tramitó el amparo?

Llama la atención que el amparo fue promovido por una persona que se identificó como Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, quien asegura ser abogado de Rafael Caro Quintero. Sin embargo, el documento no cuenta con firma del supuesto abogado ni de los implicados. Aun así, la juez decidió aceptar el trámite y otorgar la suspensión.

Además de los hijos del exmandatario, la solicitud incluye a nombres vinculados con la Agencia Nacional de Aduanas, la Secretaría de Marina y el sector naviero, como:

Juan Carlos Madero Larios

Miguel Ángel Solano Ruiz “El Capitán Sol”

Diana Heleyn Foullon Gómez “Lady D”

Roberto Blanco Cantú “El señor de los buques”

Fernando Farías Laguna

Capitanes Carlos Estudillo Villalobos y Sergio Varela

Y más funcionarios, verificadores y mandos operativos.

Supuestamente el amparo lo tramitó el abogado de Rafael Caro Quintero / Especial

¿Qué sigue en el proceso?

A pesar de las irregularidades, la jueza ordenó notificar personalmente a los señalados para que confirmen si desean continuar con el amparo. De no hacerlo, el proceso se tendrá por no presentado. “En caso de no ratificar la demanda en el plazo concedido, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo...”

El caso seguirá en análisis. La audiencia constitucional quedó programada para el 28 de octubre a las 12:00 horas, donde se determinará si se concede de forma definitiva la protección de la justicia federal. Por ahora, este amparo se convierte en un nuevo capítulo de tensión política y mediática que coloca en el centro del debate a los hijos del exmandatario y revive cuestionamientos sobre el combate real a la corrupción en el país.

El amparo los protegería de cualquier detención judicial o forzada / Redes Sociales