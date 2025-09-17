Turibus del Terror 2025: Anuncian paseo por los lugares embrujados de CDMX

Si buscas una experiencia diferente para octubre, Turibus trae de vuelta su Tour del Terror 2025 en Ciudad de México. No es solo un recorrido: son historias de fantasmas, escenarios tenebrosos, interacción y una cena temática para cerrar la noche.

Turibus trae de vuelta su Tour del Terror 2025/Turibus del Terror

¿Cuándo y a qué hora es el Turibus del Terror?

Octubre: 3,4,10,11,17,18,24 y 31.

Noviembre: 1, 2.

Hora de salida: 20:00 hrs

¿Dónde abordar?

Reforma 222, CDMX.

Es indispensable llegar 30 minutos antes

¿Cuál es la ruta y qué incluye?

Durante el recorrido, descubrirás los secretos más escalofriantes que se esconden en casonas y sitios emblemáticos de la capital, cada uno con historias que erizan la piel:

Hotel Posada del Sol : un lugar envuelto en leyendas, donde se dice que las almas de antiguos huéspedes siguen vagando por sus pasillos.

La Casa Negra : una mansión marcada por tragedias y sucesos paranormales que aún desconciertan a muchos.

La Casona de Fidel : este inmueble colonial está rodeado de relatos sobre rituales oscuros y apariciones que han alimentado su fama de maldito.

La Casa País de los Duendes: un espacio enigmático que ha inspirado historias de criaturas mitológicas y presencias inexplicables.

Los guías, especialistas en leyendas urbanas, te contarán historias de fantasmas, brujería y rituales antiguos que han hecho de estos lugares auténticos puntos de culto para los amantes del terror.

La experiencia no se queda en los relatos: durante el recorrido interactuarás con criaturas siniestras, dinámicas temáticas y juegos que pondrán a prueba tu valentía, además de la oportunidad de ganar premios.

Y para cerrar con broche de oro, el tour culmina con una cena temática que hará que la noche sea aún más inolvidable.

¿Qué costo tiene el Turibus del Terror?

Adultos (13 años en adelante): $ 799.00 MXN

Niños (4 a 12 años): $ 799.00 MXN

INAPAM: $ 799.00 MXN

Tus boletos ya los puedes conseguir en el sitio https://www.turibus.com.mx/cdmx/experiencias/turibus-del-terror.

Consigue tus entradas/ Turibus del Terror