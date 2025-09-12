Se eleva a 10 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que ya son 10 personas fallecidas tras la explosión de la pipa

La tarde de este viernes se actualizó la cifra de víctimas | AP
Laura Reyes Medrano
12 de Septiembre de 2025

La tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, sigue dejando dolor en la Ciudad de México. La tarde de este viernes, autoridades capitalinas confirmaron una nueva actualización del saldo tras la explosión de la pipa de gas que estremeció a la capital.

El saldo hasta ahora: 10 muertos y decenas de heridos

De acuerdo con el último comunicado, 10 personas perdieron la vida como consecuencia directa del siniestro, convirtiéndolo en uno de los episodios más devastadores en la memoria reciente de la ciudad.

Además, 54 personas permanecen hospitalizadas en distintos centros de salud, donde reciben atención médica especializada. Varios de los lesionados se encuentran en estado delicado, por lo que equipos médicos trabajan de manera intensiva para estabilizarlos.

En contraste, se informó que 22 personas han sido dadas de alta, lo que representa una pequeña esperanza en medio de la tragedia. Aunque pudieron regresar a sus hogares, muchas de ellas continuarán bajo tratamiento médico y psicológico.

Apoyo a víctimas y familias

Las autoridades capitalinas expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguraron que se mantiene un esfuerzo coordinado entre personal de salud, rescatistas y funcionarios del gobierno para garantizar tanto la atención médica como el acompañamiento emocional y jurídico de los afectados.

 

