Las Poquianchis: Así fue la historia real que inspiró serie Las Muertas de Netflix

El fenómeno del true crime mexicano regresa con fuerza gracias a Las Muertas, la nueva serie de Luis Estrada para Netflix. Inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia y basada en los crímenes reales de Las Poquianchis, esta producción revive uno de los casos más oscuros de la historia del país.

Durante dos décadas, las hermanas Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús González Valenzuela crearon una red de trata y explotación sexual en Jalisco y Guanajuato. Operaban bajo la protección de autoridades corruptas, y se calcula que asesinaron entre 90 y 150 personas, muchas de ellas menores de edad.

Criadas bajo el machismo de un padre expolicía porfirista, las hermanas iniciaron su negocio con una herencia familiar. Prometían trabajo a niñas y adolescentes de comunidades rurales, pero las víctimas terminaban en burdeles, sometidas a condiciones inhumanas, abusos, castigos, abortos forzados y desapariciones.

La Poquianchis explotaban mujeres de Jalisco y Guanajuato / Redes Sociales

Así cayeron Las Poquianchis

Fue en 1964 cuando una joven escapó y denunció ante la Policía Judicial de León. La investigación reveló un terreno usado como fosa clandestina en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ahí encontraron cuerpos de mujeres, recién nacidos y otras víctimas aún privadas de su libertad.

Delfina y María de Jesús fueron detenidas en el lugar. María del Carmen ya había muerto y María Luisa logró huir momentáneamente. Los juicios revelaron la red de complicidades y sobornos que mantuvieron impune a este grupo por años.

Delfina y María de Jesús fueron sentenciadas a 40 años de prisión. María Luisa recibió una condena de 27 años. El caso quedó marcado en la memoria colectiva del país y convirtió a Las Poquianchis en las asesinas seriales más temidas de México.

Las hermanas trabajaron en complicidad con las autoridades / Redes Sociales

La serie que lo cuenta todo, sin censura

Las Muertas, estrenada en 2025, es una megaproducción de Luis Estrada. Con más de 5 mil extras y 217 locaciones, reconstruye el México que permitió este horror. El reparto está encabezado por Paulina Gaitán, Joaquín Cosío y Alfonso Herrera.

“No es solo una serie. Es un recordatorio brutal de que la impunidad, la corrupción y la violencia contra las mujeres no son cosa del pasado”, se lee en redes tras el estreno.

La historia que estremeció al país vuelve a la pantalla con la misma brutalidad con la que fue contada por Ibargüengoitia. Y si no la conocías, prepárate: Las Muertas no es ficción. Es una herida histórica abierta.

Las Muerta ahora se puede ver por Netflix / Redes Sociales