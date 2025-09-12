Impuestos 2026: Esto costarán los refrescos en México el próximo año

A partir del 1 de enero de 2026, los refrescos y bebidas azucaradas en México costarán más debido al aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) contemplado en el Paquete Económico 2026.

El aumento en el IEPS se reflejará en distintas presentaciones de refrescos y bebidas saborizadas/iStock

El ajuste, que deberá aprobar el Congreso de la Unión entre octubre y noviembre de este año, incrementará el impuesto de 1.6451 pesos a 3.0818 pesos por litro, lo que representa un alza del 87.3%.

Nuevos precios de refrescos en México para 2026

El aumento en el IEPS se reflejará en distintas presentaciones de refrescos y bebidas saborizadas. Estos serían los costos aproximados:

Refrescos de 355 y 600 mililitros : pasarán de 20 a 23.50 pesos .

Refrescos de 1.25 litros : de 24 a 28.50 pesos .

Refresco retornable de 2.5 litros : de 32 a 38 pesos .

Refresco retornable de 3 litros : de 37 a 44 pesos .

Agua mineral de 600 mililitros: de 16 a 18.50 pesos.

El impacto será mayor para los consumidores, ya que los refrescos son de los productos más adquiridos en el país.

El incremento a los refrescos entraría en vigor a partir de enero de 2026/iStock

Fechas clave para la aprobación del alza de impuestos

La Cámara de Diputados deberá aprobar la Ley de Ingresos de la Federación a más tardar el 20 de octubre de 2025, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tiene como fecha límite el 15 de noviembre de 2025.

Ambas aprobaciones son indispensables para que el incremento a los refrescos entre en vigor a partir de enero de 2026.

La medida busca incentivar hábitos de consumo más saludables /iStock

¿Por qué aumentará el precio de los refrescos en 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el aumento al IEPS no tiene un fin meramente recaudatorio. La medida busca incentivar hábitos de consumo más saludables y financiar los costos del sistema de salud pública, particularmente los relacionados con enfermedades crónicas derivadas del consumo de bebidas azucaradas.

No obstante, especialistas en Economía advierten que los hogares mexicanos deberán ajustar su presupuesto, ya que el gasto en refrescos y bebidas saborizadas representa un rubro importante dentro del consumo cotidiano.