¿Pues qué hizo? Condenan al expresidente Bolsonaro a 27 años de prisión

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en una organización criminal que intentó romper el orden democrático tras las elecciones de 2022, en las que resultó electo Luiz Inácio Lula da Silva.

El Tribunal Supremo Federal (STF), máximo órgano judicial de Brasil, no esperó y de inmediato pasó a la fase de sentencia, luego de que cuatro de los cinco jueces votaran a favor de declarar culpables a Bolsonaro y a otros siete implicados, entre ellos exministros y jefes militares.

“Bolsonaro practicó los crímenes imputados”, afirmó la magistrada Cármen Lúcia, al votar junto a Alexandre de Moraes y Flávio Dino. La resolución también alcanzó a Paulo Sergio Nogueira, exministro de Defensa, y Anderson Torres, extitular de Justicia, considerados parte del “núcleo duro” que planeó la intentona golpista.

Jair Bolsonaro fue condenado tras ser sentenciado por un Golpe de Estado / FB: @jairmessias.bolsonaro

La caída del "capitán"

Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, enfrenta además arresto domiciliario desde agosto por problemas de salud, y no se ha presentado a las audiencias. Su defensa, liderada por el abogado Paulo Cunha Bueno, ya planea pedir que siga el proceso desde casa.

La sentencia señala que el complot no solo buscaba desacreditar las elecciones, sino incluso atentar contra la vida del presidente Lula, plan que no prosperó por falta de apoyo militar.

Todo comenzó en 2021, cuando Bolsonaro —según el juez relator Alexandre de Moraes— lanzó una campaña sistemática de ataques al sistema electoral, a los jueces del Supremo y a las instituciones. En redes sociales, entrevistas y mítines, alimentó la narrativa del fraude electoral y la necesidad de un “golpe”.

Lula da Silva enfrentaría un ataque tras ganar las eleciones de nuevo / Redes Sociales

De “mito” a conspirador

Uno de los momentos clave ocurrió el 5 de julio de 2022, cuando, ya en plena campaña, Bolsonaro convocó a todo su gabinete y a la cúpula militar para hablar de “dar un golpe encima de la mesa”.

En otra reunión, se reunió con embajadores extranjeros para cuestionar la confiabilidad de las urnas electrónicas, usadas en Brasil desde 1996, sin presentar pruebas. El STF determinó que la estrategia incluyó la difusión de noticias falsas, intimidación a jueces y la siembra de sospechas para legitimar, llegado el caso, un quiebre institucional.

Con esta sentencia histórica, Bolsonaro se convierte en el primer expresidente de Brasil condenado por intento de golpe de Estado. El caso sigue abierto, y aún pueden definirse medidas sobre su detención o posibles apelaciones.

Bolsonaro se convirtió en el primer presidente condenado en Brasil / FB: @jairmessias.bolsonaro