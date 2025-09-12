Nintendo sorprende con anuncio de Mario Galaxy: La Película además del regreso de los emblemáticos juegos para Switch 2

Nintendo anunció hace un par de días su Nintendo Direct, evento en línea que se celebró hace unos momentos. Los fanáticos de la compañía japonesa recibieron una gran noticia, pues se mostró el primer vistazo a la nueva película de Mario Bros Galaxy; además del regreso de los emblemáticos videojuegos a la reciente consola Switch 2.

El regreso de una de las sagas más importantes en los videojuegos de Marios Bros generó reacciones positivas. Los dos juegos vendrán en una sola exhibición y ya se pueden reservar en nuestro país por un costo de mil 599. El lanzamiento es el próximo 2 de octubre del presente año.

El precio de salida | Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena Mario Galaxy: La Película?

En el marco de su cuarenta aniversario, Nintendo dio las grandes noticias con el anuncio de la nueva película. El pequeño trailer sigue a una mariposa que atraviesa todo el Reino Champiñón hasta llegar al espacio exterior, en el que Luma hace una pequeña aparición. La película saldrá en abril del 2026.

The Super Mario Galaxy Movie. April 2026. pic.twitter.com/FNdKvxuTLX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 12, 2025

¿De qué trata Mario Galaxy?

La primera entrega del juego tuvo una premisa simple pero efectiva. En la historia, Mario recibió una invitación por parte de la Princesa Peach, aunque todo fue una trampa que hizo Bowser.

El rival del fontanero italiano se lleva a la princesa en una nave especial, no sin antes atacar a Mario. Cuando el personaje insignia de Nintendo despierta no sabe donde está, por lo que empieza a conocer a Luma y posteriormente a Rosalina.

El regreso | @NintendoLatam