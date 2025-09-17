Ella es la hija trans de Elon Musk que debutó como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York

Vivian Jenna Wilson, hija transgénero de Elon Musk y Justine Wilson, se robó los reflectores durante la Semana de la Moda de Nueva York 2025, al debutar como modelo en la pasarela de la reconocida firma Alexis Bittar.

Con un vestido rojo brillante, accesorios dorados y una banda con la inscripción “Miss South Carolina”, la joven de 21 años protagonizó uno de los momentos más comentados del evento. Su participación formó parte de la colección Primavera-Verano 2026, inspirada en “Miss USA 1991: a Dream Sequence”.

Lejos de ser un acto aislado, Wilson también desfiló en presentaciones de diseñadores como Prabal Gurung y Dauphinette, consolidándose como un nuevo rostro en la industria y enviando un mensaje de autenticidad y diversidad.

Vivian inició su proceso de transición a los 16 años, con el respaldo de su madre. En 2022 solicitó legalmente el cambio de nombre y género, además de adoptar el apellido materno para marcar distancia con la figura de Musk. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de autonomía e independencia, tanto en lo personal como en lo profesional.

Su debut en NYFW no solo marcó un hito en su carrera, también generó conversación global sobre la representación trans en la moda, un sector que cada vez abre más espacio a voces que rompen estereotipos.

