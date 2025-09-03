Marian Izaguirre, influencer de 23 años, desaparece en Uruapan; activan Alerta Alba

El caso de Marian Izaguirre, joven creadora de contenido originaria de Michoacán, ha generado gran preocupación en redes sociales y medios nacionales. La influencer de 23 años fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el lunes 1 de septiembre de 2025 alrededor de las 18:00 horas, cuando abordó un automóvil Kia Río rojo en la ciudad de Uruapan. Desde entonces, se desconoce su paradero.

La influencer de 23 años fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el lunes 1 de septiembre de 2025. / IG

¿Quién es Marian Izaguirre?

Marian Izaguirre es conocida en plataformas digitales por sus videos de entretenimiento, moda y estilo de vida. En TikTok cuenta con 3.9 millones de seguidores y más de 130 millones de “me gusta”, mientras que en Instagram supera los 320 mil seguidores. Su popularidad también la llevó a incursionar en la música en 2023 con el tema “Boom Boom”.

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas en el mismo tono, además de aretes plateados en forma de corazón. Como señas particulares, presenta un lunar y una cicatriz en el hombro derecho.

Las autoridades activaron la Alerta Alba para agilizar su localización, difundiendo la información oficial a través de redes sociales y medios de comunicación. Esta alerta se utiliza en casos de desaparición de mujeres con el fin de coordinar esfuerzos inmediatos de búsqueda.

Familiares, amigos y seguidores han compartido mensajes de apoyo y llamados de solidaridad para encontrarla. Se solicita que cualquier persona con información relevante se comunique al número de atención 800 614 2323 o a las líneas oficiales de la Fiscalía de Michoacán.

Esta alerta se utiliza en casos de desaparición de mujeres con el fin de coordinar esfuerzos inmediatos de búsqueda. / IG