VIDEO: Joven viaja entre vagones del Metro CDMX y se vuelve viral en redes

En TikTok comenzó a circular un clip donde se observa a un joven trasladándose en el espacio prohibido entre vagones del Metro de la Ciudad de México. Con mochila al frente y capucha puesta, el estudiante se mantuvo de pie en esa zona mientras el tren avanzaba.

La grabación fue compartida por la cuenta @metro_viral y rápidamente acumuló miles de comentarios, pues se asegura que lo hizo para no llegar tarde a clases.

El caso se suma a la lista de incidentes virales que muestran prácticas peligrosas en el Metro CDMX/TikTok

Una práctica de alto riesgo

Viajar en el acoplamiento de los trenes no solo está prohibido por el Reglamento de Movilidad de la CDMX, sino que representa un peligro latente para la vida de quienes lo intentan.

El artículo 230 establece que ninguna persona puede permanecer en zonas restringidas como el espacio entre vagones, ya que una caída o un movimiento brusco podría terminar en tragedia.

Autoridades del STC han advertido en múltiples ocasiones que este tipo de conductas también pueden derivar en sanciones legales.

El Metro transporta a 4.6 millones de pasajeros diarios/iStock

Debate en redes sociales

La imprudencia no pasó desapercibida. Mientras algunos usuarios señalaron la irresponsabilidad del joven con frases como “mejor llegar tarde que no llegar nunca”, otros aprovecharon para evidenciar los retrasos que constantemente enfrenta el Metro capitalino y cómo estos afectan la rutina diaria de estudiantes y trabajadores.

Aunque el motivo del joven no ha sido confirmado, la situación refleja dos realidades: por un lado, la urgencia de llegar a tiempo a compromisos escolares o laborales, y por otro, las deficiencias que enfrenta el transporte público.