¿Quién es la máscara? 2025: todo lo que se sabe del reality más misterioso

La séptima temporada de ¿Quién es la máscara? ya tiene día marcado en el calendario: domingo 12 de octubre de 2025. Podrás verlo por Las Estrellas o en ViX, así que no hay pretexto para perderse la revelación de quién está detrás de los trajes más extravagantes de la tele.

El reality show regresa el domingo 12 de octubre/Instagram

¿Quiénes serán los investigadores?

El panel viene con todo:

Carlos Rivera , que ya es experto en descifrar pistas.

Anahí , que el año pasado brilló con su regreso y ahora continúa en la mesa.

Juanpa Zurita , que le pone el toque juvenil y divertido.

Y la sorpresa: Ana Brenda Contreras, quien pasó de concursante (fue Ranastacia en la edición pasada) a investigadora oficial. Martha Higareda no formará parte del panel de investigadores para esta temporada/FB: ¿Quién es la máscara?

Lo que hace especial al programa

Lo que engancha de ¿Quién es la máscara? es la mezcla perfecta: trajes enormes, canciones inesperadas y celebridades ocultas que ni te imaginas. El productor Miguel Ángel Fox ya adelantó que esta temporada estará “muy potente” y llena de sorpresas… así que agárrate, porque seguro habrá giros que nos van a dejar con la boca abierta.

Con el regreso de Anahí, la llegada de Ana Brenda al panel y Omar Chaparro al mando, ¿Quién es la máscara? 2025 promete darnos domingos de misterio, memes y mucha diversión. La cuenta regresiva ya empezó.