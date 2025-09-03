Adrián Marcelo dona 50 mil pesos para la boda de un seguidor en Culiacán

El influencer regiomontano Adrián Marcelo sorprendió a sus seguidores al donar 50 mil pesos a un fan que le pidió ayuda para costear su boda en Culiacán. Todo comenzó con un mensaje en la red social X, donde un usuario identificado como Armando Angulo escribió: “Adrián, coopera para mi boda con 50 mil, la hacemos”.

Armando no tardó en enviar fotografías de la pedida de mano, además de detalles que confirmaban su compromiso desde noviembre de 2015. / Captura de pantalla

De un tuit viral a un regalo inesperado

Lejos de ignorar la petición, el conductor respondió con seriedad: “Mándame un comprobante de que te casas y tu cuenta de banco. No me mientas”. Armando no tardó en enviar fotografías de la pedida de mano, además de detalles que confirmaban su compromiso desde noviembre de 2015 y la propuesta matrimonial realizada en julio de 2025.

Tras verificar la autenticidad de la historia, Adrián Marcelo compartió en redes la captura de la transferencia por 50 mil pesos, acompañada del mensaje: “Que sean muy felices juntos. ¡Saludos, Armando!”. Con ello, convirtió lo que parecía una simple interacción digital en un apoyo real para la pareja.

Adrián Marcelo compartió en redes la captura de la transferencia por 50 mil pesos. / Captura de pantalla

El beneficiado respondió con gratitud y extendió una invitación especial: “Alb, te amo, te espero en Culiacán el 28 de noviembre, serás nuestro invitado de honor”. La publicación generó cientos de comentarios positivos en redes, donde usuarios aplaudieron la generosidad del regiomontano.

El gesto marcó un contraste con la imagen polémica que suele rodear al conductor, mostrando un lado solidario que fortaleció su vínculo con la audiencia y se volvió tendencia en plataformas digitales.

El gesto marcó un contraste con la imagen polémica que suele rodear al conductor. / IG