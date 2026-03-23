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Semana Santa 2026 en México: ¿se trabaja o se paga doble en Jueves y Viernes Santo?

Trabajar en Jueves o Viernes Santo no implica pago doble por ley en México./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:28 - 23 marzo 2026
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La Ley Federal del Trabajo aclara si estos días son de descanso obligatorio y cómo deben pagarse en caso de laborar

Con la llegada de la Semana Santa 2026, una de las dudas más comunes entre trabajadores en México es si el Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio o si deben laborarse de manera normal. Aunque muchas escuelas y algunas empresas suspenden actividades, la realidad legal es distinta.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), estos días no están contemplados dentro del calendario oficial de descanso obligatorio. Esto significa que, en términos legales, las personas deben presentarse a trabajar con normalidad, salvo que su empresa decida otorgarlos como descanso.

En México, los días festivos oficiales están claramente establecidos en la ley, y entre ellos no se incluye la Semana Santa. Por ello, no existe una obligación para los empleadores de suspender labores durante estas fechas religiosas.

Jueves y Viernes Santo no son días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo./ Pixabay

¿Se paga doble si trabajas en Jueves o Viernes Santo?

Al no ser días de descanso obligatorio, trabajar durante Jueves o Viernes Santo no genera un pago extra por ley. Es decir, el salario se paga de forma habitual, sin bonos adicionales como ocurre en fechas oficiales como el 1 de mayo o el 16 de septiembre.

Sin embargo, hay empresas que, por políticas internas o contratos colectivos, sí otorgan estos días como descanso o incluso ofrecen beneficios adicionales. En esos casos, las condiciones dependen directamente del empleador y no de la legislación federal.

También es común que instituciones educativas y dependencias gubernamentales suspendan actividades durante Semana Santa, lo que genera la percepción de que se trata de días feriados oficiales, aunque legalmente no lo sean.

En Semana Santa 2026, trabajadores en México deberán laborar normalmente, salvo que su empresa indique lo contrario./ Pixabay

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre los días de descanso?

La LFT establece de manera puntual cuáles son los días de descanso obligatorio en México, y cualquier jornada adicional que se otorgue fuera de esa lista depende de acuerdos entre trabajadores y patrones.

En caso de que una empresa decida dar estos días libres, puede hacerlo como prestación o beneficio, pero no está obligada a pagar un extra si el trabajador labora durante estas fechas.

Por ello, lo más recomendable es revisar el contrato laboral o las políticas internas de cada empresa para conocer si existe algún beneficio especial durante Semana Santa.

En conclusión, aunque culturalmente muchas personas asocian la Semana Santa con descanso, en términos legales se trata de días laborales normales. La decisión de trabajar o descansar dependerá, en la mayoría de los casos, de cada centro de trabajo.

La LFT no contempla la Semana Santa como días festivos oficiales en el país./ Pixabay
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