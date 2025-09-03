Beca Cultural IPN 2025: requisitos, registro y cómo recibir 20 mil pesos

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) se reconoce como una de las instituciones educativas más relevantes del país y, al igual que otras universidades, ofrece becas destinadas a respaldar a sus estudiantes y motivarlos a concluir sus estudios de manera exitosa.

En el caso del IPN, estos apoyos son especialmente significativos, ya que al ser una institución pública, muchos de sus alumnos pueden enfrentar limitaciones económicas que dificultan acceder a una educación de calidad.

Para atender esta necesidad, el IPN pone a disposición la Beca Cultural de La Fuente, un apoyo económico de 20 mil pesos dirigido a estudiantes que participan de manera activa en actividades culturales, incluyendo música, danza, teatro, artes visuales, literatura y otras disciplinas artísticas.

La Beca Cultural de La Fuente es un apoyo económico de 20 mil pesos/iStock

¿Qué es la Beca Cultural De la Fuente?

La Beca Cultural De la Fuente está dirigida a estudiantes del IPN de nivel medio superior y superior, inscritos en situación escolar regular en cualquiera de sus modalidades: escolarizada, no escolarizada o mixta. Su objetivo principal es impulsar la permanencia, conclusión de estudios y fomentar el desarrollo cultural de la comunidad estudiantil politécnica.

Requistos para obtener la Beca Cultural de la Fuente

Para los interesados en obtener la beca los requisitos son:

Estar inscrito en un programa académico de nivel medio superior o superior.

Contar con un promedio general mínimo de 8.0 .

Ser estudiante regular.

Haber participado en actividades artísticas fuera del IPN durante el año inmediato anterior y continuar con dichas labores en áreas como artes visuales, creación literaria, danza, música o teatro .

En cada actividad realizada se deberá señalar que el alumno o alumna es beneficiario(a) de la beca.

Está dirigida a estudiantes que participan de manera activa en actividades culturales/iStock

Documentos necesarios

Certificado de estudios

Constancia de participación de actividades culturales externas al Poli y avaladas por la Dirección de Difusión Cultural

Credencial expedida por la DAE

Datos académicas donde se especifique a situación escolar del aspirante



El registro para la Beca Cultural De la Fuente del IPN ya se encuentra abierto/iStock

Registro

El registro para la Beca Cultural De la Fuente del IPN ya se encuentra abierto. Los documentos deberán entregarse a más tardar el 26 de septiembre de 2025. Una vez concluido este proceso, iniciará la revisión de solicitudes y los resultados se publicarán el 7 de noviembre del mismo año.