Lista de artistas que más gente reunieron en el Zócalo CDMX para sus conciertos

El Zócalo de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los escenarios más importantes del país, donde artistas nacionales e internacionales han ofrecido conciertos gratuitos que han reunido a cientos de miles de personas. A lo largo de los años, algunas presentaciones han hecho historia por la cantidad de asistentes que lograron congregar en la Plaza de la Constitución.

El Zócalo de la Ciudad de México ha recibido conciertos gratuitos históricos que congregaron a cientos de miles de personas/iStock

Conciertos memorables por asistencia en el Zócalo

Juan Gabriel

El "Divo de Juárez" reunió a 350 mil personas en su concierto del 1 de enero en el año 2000, consolidándose como el espectáculo gratuito más multitudinario en la historia de este espacio.

Los Fabulosos Cadillacs

La banda argentina se presentó el 3 de junio de 2023, reuniendo a 300 mil personas, su concierto fue considerado un hito dentro de la música latinoamericana en México.

Grupo Firme

La banda originaria de Tijuana logró reunir a 280 mil asistentes en su presentación del 25 de septiembre de 2022.

Vicente Fernández

El ícono de la música ranchera ofreció un concierto gratuito en el Zócalo que logró convocar a 217 mil personas, convirtiéndose en uno de los eventos más recordados por sus seguidores.

Shakira

La cantante colombiana ofreció un espectáculo gratuito el 27 de mayo de 2010, con una asistencia de 210 mil personas. Su presentación formó parte de la gira promocional de su disco Oral Fixation y se mantiene entre los shows más concurridos del Zócalo.

Justin Bieber

En plena efervescencia de su carrera, el canadiense ofreció un concierto el 11 de junio de 2012 en la Plaza de la Constitución, logró congregar a 210 mil fans.

Paul McCartney

El ex Beatle se presentó el 10 de mayo de 2012. Su concierto gratuito lo disfrutaron 200 mil asistentes, convirtiéndose es una de las visitas internacionales más memorables en la historia de la plaza.

Próximos conciertos gratuitos confirmados para 2025

La Arrolladora Banda El Limón – 15 de septiembre

Durante las celebraciones del Grito de Independencia, La Arrolladora Banda El Limón será el acto estelar ante miles de personas en el Zócalo. El evento también contará con Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza, y dará inicio a las 20:00 horas. La presentación es completamente gratuita y se espera una gran asistencia.

Residente – 6 de septiembre

El rapero puertorriqueño Residente, exvocalista de Calle 13, regresará al Zócalo con un concierto gratuito el sábado 6 de septiembre de 2025, a las 20:00 horas. Como parte de este espectáculo, se contará con la participación de seis raperas del colectivo Mujer en Cypher, incluyendo a Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuki y Mena.

El Zócalo capitalino no solo es el corazón político y social de México, también se ha consolidado como un escenario cultural de talla mundial. Cada concierto gratuito en esta plaza ha demostrado que la música tiene el poder de unir a miles de personas en un mismo lugar, convirtiendo cada presentación en un momento histórico para la ciudad.