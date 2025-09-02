La Arrolladora encabezará los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo

Toma nota, porque ya fue anunciado el artista que encabezará los festejos del próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, tratándose ni más ni menos que de La Arrolladora Banda El Limón, de René Camacho.

Sheinbaum lo confirma en la mañanera

Fue durante la conferencia mañanera de este martes que la presidenta Claudia Sheinbaum informó el programa oficial para los festejos del lunes 15 de septiembre, con motivo de la Independencia de México, los cuales además incluirán una verbena popular con antojitos mexicanos.

El Zócalo es uno de los lugares más emblemáticos para celebrar el 15 de septiembre/X

El concierto será gratuito y dará comienzo a las 20:00 horas, con la participación de La Arrolladora Banda El Limón, Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

Como cada año el Zócalo será escenario de un concierto gratuito la noche del 15 de septiembre/X

Una banda con historia y galardones



La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, conocida simplemente como La Arrolladora, es una agrupación influyente de música banda sinaloense, originaria de Mazatlán, Sinaloa. Surgió en 1997, tras una división del antiguo proyecto Banda El Limón, y fue fundada por René Camacho, quien se consolidó como su director musical y clarinetista.

El origen de la agrupación se remonta al pueblo El Limón de los Peraza, en Sinaloa, donde se formó la banda original en la década de 1960. Las diferencias entre René Camacho y Salvador Lizárraga —líderes de aquel proyecto— derivaron en la creación de La Arrolladora, mientras Lizárraga continuó con La Original Banda El Limón.

La Arrolladora va para 30 años de trayectoria/IG: @arrolladoraoficial

Reconocida por éxitos y premios

La banda ha sido galardonada en certámenes como los Premios Lo Nuestro, donde obtuvo el título de Grupo Regional Mexicano del Año, además de múltiples reconocimientos en los Latin Billboard Awards.

Entre sus sencillos más populares destaca “Llamada de Mi Ex”, tema que se mantuvo en los primeros lugares de las listas de música latina en Estados Unidos y México.