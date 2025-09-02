Policía de CDMX denuncia a Lady cerda por discriminación

El caso de ‘Lady cerda’ no quedará impune, al menos eso es lo que busca la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que informó que acompañó a la policía afectada a presentar una denuncia por discriminación contra la mujer que, el pasado fin de semana, la insultó en un módulo del alcoholímetro ubicado en la Ciudad de México.

La SSC dio a conocer el respaldo a la oficial agredida/X

Todo comenzó con un intento de soborno

Hace unos días se hizo viral en redes sociales un video en donde se muestra a una mujer insultar a una oficial de la SSC, luego de que la conductora a la que acompañaba no superó la prueba de alcoholemia. La apodada ‘Lady cerda’ se lanzó contra la oficial al no aceptar dinero para dejarla ir.

“¿Cuál es tu número de placa, cerda?”, dice la mujer a la policía y, acto seguido, lanza pedazos de lo que parece ser un billete de 500 pesos.

“Es una corrupta, no le llegué a los 2 mil pesos que quería la cerda. ¿Cuánto necesitas para tus hijitos?, ¿3 mil pesos? Ah, es que no tienes (hijos)... (el dinero es) para tus sobrinos porque eres la tía lesbiana”, agregó la agresora.

El programa 'Conduce sin alcohol' busca evitar accidentes viales/X

La SSC respalda a su elemento

Ante la viralización del caso, la SSC informó que la oficial ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), acusando a su agresora de discriminación.

“Esta Secretaría dará acompañamiento y asesoría a la uniformada durante el proceso que derive de la integración de la carpeta de investigación del caso”, informó la SSC.

🚨 URGENTE 🚨



Se solicita ayuda para identificar a la “dama distinguida” que en pleno alcoholímetro decidió estrenar su repertorio de insultos nivel primaria como cerda o perra contra una oficial de @SSC_CDMX que no cayó en un soborno de $500 "Para que les alcanza, para los… pic.twitter.com/kQu2tz5zK1 — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) September 1, 2025

¿Quién es ‘Lady cerda’?

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la agresora. Sin embargo, el periodista Carlos Jiménez publicó en sus redes sociales que la mujer responde al nombre de Jessica ‘N’, estudió Derecho y actualmente trabaja en un despacho de abogados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Septiembre, Mes del Testamento 2025: Requisitos para obtener 50% de descuento