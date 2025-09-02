Metro reporta retrasos en todas las líneas por intensas lluvias en CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro pidió, este martes, tomar previsiones

Ramiro Pérez Vásquez
2 de Septiembre de 2025
Metro reporta retrasos en toda las Líneas
Metro reporta retrasos en toda las Líneas | X:MetroCDMX

Las tormentas eléctricas y las intensas lluvias en la Ciudad de México continúan y este martes, desde muy temprano, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) hizo una anunció a través de su cuenta oficial de X sobre el retraso de la circulación en diversas líneas. 

En el primer reporte resaltó que la marcha de los trenes se realizaba de manera lenta para garantizar el seguro traslado: “Debido a la presencia de lluvia en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.

Metro l X:MetroCDMX

Incidente 

También reportó un incidente que provocó el corte de la circulación en la Línea 2 debido a un paraguas, situación que provocó otro retraso: “Se agiliza la circulación en la Línea 2 tras un corte de energía para retirar un objetivo metálico (paraguas) de las vías en Pino Suárez”.

“Mantén tus pertenencias bajo resguardo y respeta la línea amarilla de seguridad al ingresar al andén”, terminó el posteo resaltando el objeto sobre el perímetro de los carriles.

CDMX l X:MetroCDMX

 

Actualización 

El retraso de los trenes en ciertos puntos de la red terminó por efectuarse en todos los puntos del Sistema de Transporte Colectivo Metro tras el señalamiento desde la cuenta oficial esto por la continua lluvia que persiste.

“Continúa lloviendo en la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en toda la red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.

Reporte l X:MetroCDMX

