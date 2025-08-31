Metro CDMX emite recomendaciones para viajar seguro en el regreso a clases 2025

Ante el regreso a clases del ciclo escolar 2025-2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para garantizar traslados más seguros y ordenados a estudiantes, maestros y padres de familia que dependen de la red.

Las autoridades recordaron la importancia de anticipar la salida de casa para evitar contratiempos y permitir siempre el libre cierre de puertas y el descenso ordenado de pasajeros. Asimismo, hicieron un llamado a la población al señalar que “el uso de la palanca de emergencia solo debe realizarse en situaciones críticas”, con el objetivo de no afectar la operación del servicio.

Las autoridades recordaron la importancia de anticipar la salida de casa para evitar contratiempos. / Pixabay |

Otro de los puntos clave fue evitar rebasar la línea amarilla en los andenes y, en caso de que un objeto caiga a las vías, “no descender bajo ninguna circunstancia”, sino acudir de inmediato con el personal del Metro para recuperarlo.

El organismo también exhortó a respetar los espacios exclusivos para mujeres, niñas y niños menores de 12 años, tanto en vagones como en áreas señalizadas de los andenes. Además, destacó que en las escaleras eléctricas los usuarios deben sujetarse del pasamanos, acompañar a los menores y evitar correr o recargarse en los laterales para prevenir accidentes.

📢 Regreso a clases en el Metro.



Mañana inicia el ciclo escolar 2025-2026 y el Metro será una alternativa de movilidad segura y rápida para miles de estudiantes.



Estamos listos para el #RegresoAClases #CuidarteEsParteDelViaje pic.twitter.com/tYb2JyWTFR — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 31, 2025

Para enfrentar la alta demanda del 1 de septiembre, el STC informó que se enviarán trenes vacíos a estaciones con mayor afluencia, especialmente en los puntos de transbordo, y que se desplegarán 5 mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) junto con personal de seguridad del Metro en toda la red.

Con estas acciones, el Metro CDMX busca ofrecer un servicio más seguro y eficiente durante el inicio del ciclo escolar, reforzando su compromiso con la movilidad de millones de usuarios diarios.

el STC informó que se enviarán trenes vacíos a estaciones con mayor afluencia. / Pixabay |

