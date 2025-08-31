Muere Arnoldo Kraus, médico y referente de la bioética en México

La comunidad académica y cultural mexicana despidió este domingo a Arnoldo Kraus, médico, escritor y figura clave de la bioética en el país, quien falleció a los 73 años. La noticia fue confirmada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por el Programa Universitario de Bioética.

“Despedimos con gran tristeza a nuestro fundador Arnoldo Kraus. Agradecemos su gran calidez humana, sus enormes contribuciones a la bioética y su gran amor por el conocimiento”, expresó el Programa Universitario de Bioética al dar a conocer el fallecimiento.

Nacido en 1951 en la Ciudad de México, Kraus estudió Medicina en la UNAM y se especializó en Medicina Interna, Inmunología y Reumatología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Fue profesor en la Facultad de Medicina, fundador del Seminario Permanente de Bioética y presidente del Colegio de Bioética.

Su legado literario abarca más de veinte libros, entre ellos La eutanasia, Morir antes de morir, Decir adiós, decirse adiós, Dolor de uno, dolor de todos y Bioética. También colaboró con artistas como Vicente Rojo en obras conjuntas y en 2018 recibió el premio Ángel de la Ciudad por su trayectoria.

El Programa Universitario de Bioética de la UNAM, lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Dr. Arnoldo Samuel Krauss Weisman.

Kraus fue un pensador crítico de las estructuras de poder. En su análisis político y ético llegó a advertir sobre lo que llamó una “trilogía cancerosa” integrada por políticos, empresarios y ministros de culto, denunciando cómo esa alianza impactaba negativamente en la justicia social.

En medios como El País, donde se desempeñó como columnista, sostuvo que la bioética debía considerarse “la filosofía del siglo XXI”, al ser capaz de orientar la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo.

