"Un Viaje al Mictlán" Experiencia inmersiva regresa a CDMX: Precio, fecha y lugar

La Ciudad de México se prepara para revivir una de sus experiencias más impactantes: “Un Viaje al Mictlán”, una instalación inmersiva que combina arte, tecnología y tradición mexica para llevar al público a través de los nueve niveles del inframundo, tal como lo concebían las culturas prehispánicas.

Este recorrido místico regresa a partir del 26 de septiembre de 2025 y estará disponible hasta el 17 de noviembre en el sótano 2 del estacionamiento de Plaza Metrópoli Patriotismo, al sur de la capital.

Tecnología, emoción y tradición mexica

Inspirada en códices antiguos y sustentada en narrativa, escenografía y animaciones digitales, esta experiencia ofrece un recorrido de poco más de 60 minutos por escenarios sensoriales y envolventes.

Los visitantes podrán transitar por los distintos niveles del Mictlán, acompañados de guías y efectos que simulan el viaje al más allá, como lo entendían los mexicas.

El proyecto fue reconocido con cinco premios Telly en 2025, destacando en las categorías de mejor diseño de personaje, narrativa y experiencia inmersiva.

Horarios, precios y recorridos especiales

Los boletos ya están disponibles en la plataforma oficial y taquillas del lugar. Estos son los detalles:

Costo general : $390 pesos





“Mictlán de Noche” (experiencia nocturna con ambientación especial) : $450 pesos





Horarios:

Lunes a viernes : 13:00 a 20:04 h





Sábados y domingos : 11:00 a 20:04 h





Viernes y sábados - “Mictlán de Noche” : de 20:30 a 01:00 h

(último acceso a las 23:30 h)





Una experiencia para reflexionar sobre la vida y la muerte

Más que una atracción visual, Un Viaje al Mictlán propone una experiencia íntima y emocional, enfocada en el renacimiento, la pérdida y la conexión con nuestras raíces.

Cada sala representa una parte del tránsito del alma hacia la eternidad, y está diseñada para provocar emociones profundas, especialmente en vísperas del Día de Muertos, una de las tradiciones más significativas de México.

