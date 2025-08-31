CDMX repartirá mochilas de vida para sobrevivir en temblores: ¿Qué contienen?

En la Ciudad de México se busca fortalecer la prevención ante siniestros como los sismos
Geovanni Rodríguez Catarino
| 2025-08-31
CDMX repartirá mochilas de vida para sobrevivir en temblores: ¿Qué contienen?
A partir del 1 de septiembre se repartirán más de 3 mil mochilas en la CDMX.
|
Gobierno CDMX
En la Ciudad de México se busca fortalecer la prevención ante siniestros como los sismos
Geovanni Rodríguez Catarino
| 31 Ago, 2025

A propósito del inicio de septiembre y como parte de los eventos para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017, el Gobierno de la Ciudad de México entregará mochilas de vida, indispensables para sobrevivir en siniestros como los temblores.

 

La CDMX tiene una estrecha relación con los sismos a lo largo de su historia/Pixabay
La CDMX tiene una estrecha relación con los sismos a lo largo de su historia/Pixabay |

Actividades encabezadas por Clara Brugada

Encabezadas por la jefa de Gobierno Clara Brugada, autoridades presentaron las actividades conmemorativas y de prevención a propósito del 19S, entre las cuales también destacan:

  • Una exposición fotográfica

     
  • Una clase masiva de primeros auxilios

     
  • Y desde luego, los preparativos para el Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas

     
Las mochilas de vida se entregarán en Unidades Habitacionales/Gobierno CDMX
Las mochilas de vida se entregarán en Unidades Habitacionales/Gobierno CDMX |

¿Qué incluyen las mochilas de vida?

Parte de estas actividades también contempla la entrega de 3 mil 500 mochilas de vida en Unidades Habitacionales de la Secretaría de Vivienda de CDMX. Estas mochilas contarán con artículos indispensables en caso de evacuación:

  • Botiquín de primeros auxilios

     
  • Botiquín de higiene personal

     
  • Manta

     
  • Silbato

     
  • Linterna

     
  • USB para escanear documentos importantes

     
  • Tarjeta de vida (tipo de sangre, enfermedades, alertas médicas)

     
  • Díptico con instrucciones ante cualquier siniestro

     

También se entregarán cangureras para niños con:

  • Silbato

     
  • Linterna

     
  • Tarjeta de vida

     
  • USB

     
  • Díptico informativo

     

Además, se distribuirán mochilas para perros de compañía, que incluirán: collar, plato y alimento.

Compromiso con una ciudad más segura

“Nunca más permitiremos que la tragedia nos encuentre desprevenidos.
Honor y memoria a las víctimas,
reconocimiento a la fuerza de nuestro pueblo,
compromiso con una ciudad más segura… una ciudad más solidaria y más humana para todas y todos”,
declaró la jefa de Gobierno.

Tú también puedes armar tu mochila de vida/Gobierno CDMX
Tú también puedes armar tu mochila de vida/Gobierno CDMX|

¿Dónde y cuándo se entregarán?

Las mochilas de vida se entregarán entre el 1 y el 19 de septiembre en 66 unidades habitacionales de la CDMX, aunque no se especificó cuáles serán las beneficiadas. En el momento de la entrega, también se impartirán:

  • Charlas de primeros auxilios

     
  • Talleres sobre cómo crear un plan familiar de protección civil

     
  • Marcación de puntos de reunión en cada unidad habitacional

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEP cambia día de regreso a clases para Ciclo Escolar 2025-2026

 

Ciudad de México
Mas sobre:
Ciudad de México

Notas Relacionadas

 