CDMX repartirá mochilas de vida para sobrevivir en temblores: ¿Qué contienen?

A propósito del inicio de septiembre y como parte de los eventos para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017, el Gobierno de la Ciudad de México entregará mochilas de vida, indispensables para sobrevivir en siniestros como los temblores.
Actividades encabezadas por Clara Brugada
Encabezadas por la jefa de Gobierno Clara Brugada, autoridades presentaron las actividades conmemorativas y de prevención a propósito del 19S, entre las cuales también destacan:
- Una exposición fotográfica
- Una clase masiva de primeros auxilios
- Y desde luego, los preparativos para el Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas
¿Qué incluyen las mochilas de vida?
Parte de estas actividades también contempla la entrega de 3 mil 500 mochilas de vida en Unidades Habitacionales de la Secretaría de Vivienda de CDMX. Estas mochilas contarán con artículos indispensables en caso de evacuación:
- Botiquín de primeros auxilios
- Botiquín de higiene personal
- Manta
- Silbato
- Linterna
- USB para escanear documentos importantes
- Tarjeta de vida (tipo de sangre, enfermedades, alertas médicas)
- Díptico con instrucciones ante cualquier siniestro
También se entregarán cangureras para niños con:
- Silbato
- Linterna
- Tarjeta de vida
- USB
- Díptico informativo
Además, se distribuirán mochilas para perros de compañía, que incluirán: collar, plato y alimento.
Compromiso con una ciudad más segura
“Nunca más permitiremos que la tragedia nos encuentre desprevenidos.
Honor y memoria a las víctimas,
reconocimiento a la fuerza de nuestro pueblo,
compromiso con una ciudad más segura… una ciudad más solidaria y más humana para todas y todos”,
declaró la jefa de Gobierno.
¿Dónde y cuándo se entregarán?
Las mochilas de vida se entregarán entre el 1 y el 19 de septiembre en 66 unidades habitacionales de la CDMX, aunque no se especificó cuáles serán las beneficiadas. En el momento de la entrega, también se impartirán:
- Charlas de primeros auxilios
- Talleres sobre cómo crear un plan familiar de protección civil
- Marcación de puntos de reunión en cada unidad habitacional
