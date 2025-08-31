CDMX repartirá mochilas de vida para sobrevivir en temblores: ¿Qué contienen?

A propósito del inicio de septiembre y como parte de los eventos para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017, el Gobierno de la Ciudad de México entregará mochilas de vida, indispensables para sobrevivir en siniestros como los temblores.

La CDMX tiene una estrecha relación con los sismos a lo largo de su historia/Pixabay |

Actividades encabezadas por Clara Brugada

Encabezadas por la jefa de Gobierno Clara Brugada, autoridades presentaron las actividades conmemorativas y de prevención a propósito del 19S, entre las cuales también destacan:

Una exposición fotográfica





Una clase masiva de primeros auxilios





Y desde luego, los preparativos para el Simulacro Nacional 2025 , que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas





Las mochilas de vida se entregarán en Unidades Habitacionales/Gobierno CDMX |

¿Qué incluyen las mochilas de vida?

Parte de estas actividades también contempla la entrega de 3 mil 500 mochilas de vida en Unidades Habitacionales de la Secretaría de Vivienda de CDMX. Estas mochilas contarán con artículos indispensables en caso de evacuación:

Botiquín de primeros auxilios





Botiquín de higiene personal





Manta





Silbato





Linterna





USB para escanear documentos importantes





Tarjeta de vida (tipo de sangre, enfermedades, alertas médicas)





Díptico con instrucciones ante cualquier siniestro





También se entregarán cangureras para niños con:

Silbato





Linterna





Tarjeta de vida





USB





Díptico informativo





Además, se distribuirán mochilas para perros de compañía, que incluirán: collar, plato y alimento.

Compromiso con una ciudad más segura

“Nunca más permitiremos que la tragedia nos encuentre desprevenidos.

Honor y memoria a las víctimas,

reconocimiento a la fuerza de nuestro pueblo,

compromiso con una ciudad más segura… una ciudad más solidaria y más humana para todas y todos”,

declaró la jefa de Gobierno.

Tú también puedes armar tu mochila de vida/Gobierno CDMX|

¿Dónde y cuándo se entregarán?

Las mochilas de vida se entregarán entre el 1 y el 19 de septiembre en 66 unidades habitacionales de la CDMX, aunque no se especificó cuáles serán las beneficiadas. En el momento de la entrega, también se impartirán:

Charlas de primeros auxilios





Talleres sobre cómo crear un plan familiar de protección civil





Marcación de puntos de reunión en cada unidad habitacional

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEP cambia día de regreso a clases para Ciclo Escolar 2025-2026