CDMX conmemora 40 años del sismo del 19S con actividades culturales y clase de primeros auxilios

Con motivo del 40 aniversario del sismo del 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México llevará a cabo un programa conmemorativo que incluye actividades culturales, educativas y de prevención, con el objetivo de honrar a las víctimas y reforzar la preparación ante emergencias.
El programa, denominado “40 años, Memoria de un Terremoto, Cuando el Pueblo Salvó al Pueblo”, contempla 14 actividades en espacios públicos, unidades habitacionales y recintos culturales de la capital.
Actividades destacadas
Exposición fotográfica “1985: Cuatro Décadas de Fuerza Colectiva”: se inauguró el 28 de agosto en la galería Grutas de las Rejas de Chapultepec, mostrando imágenes históricas y promoviendo la cultura de la prevención.
Clase masiva de primeros auxilios y RCP: el 18 de septiembre, en el Monumento a la Revolución, se realizará una clase abierta para 2 mil personas, enseñando reanimación cardiopulmonar, atención de heridas, quemaduras y obstrucción de vías respiratorias.
Entrega de mochilas de vida: en varias unidades habitacionales se ofrecerán 3,500 mochilas con insumos de emergencia, acompañadas de pláticas sobre el plan familiar de protección civil.
Promoción de la cultura de prevención
La jefa de Gobierno destacó que la conmemoración no solo busca recordar los sismos de 1985 y 2017, sino también fortalecer la organización ciudadana y la preparación ante desastres naturales. Estas actividades buscan que la población esté informada, capacitada y lista para actuar en caso de emergencias.
Presentamos el programa “40 Años, Memoria de un Terremoto, Cuando el Pueblo Salvó al Pueblo”. Además de una serie de actividades culturales y de prevención, destacamos que la ciudad cuenta con un sistema sólido de protección civil y gestión de riesgos, con protocolos, alerta… pic.twitter.com/MfrC4uGH43
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 30, 2025
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Legionarios de Cristo rompen el silencio sobre documental de Marcial Maciel