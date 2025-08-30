CDMX conmemora 40 años del sismo del 19S con actividades culturales y clase de primeros auxilios

Con motivo del 40 aniversario del sismo del 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México llevará a cabo un programa conmemorativo que incluye actividades culturales, educativas y de prevención, con el objetivo de honrar a las víctimas y reforzar la preparación ante emergencias.

La Ciudad de México recuerda el 40 aniversario del terremoto de 1985/iStock|

El programa, denominado “40 años, Memoria de un Terremoto, Cuando el Pueblo Salvó al Pueblo”, contempla 14 actividades en espacios públicos, unidades habitacionales y recintos culturales de la capital.

Actividades destacadas

Exposición fotográfica “1985: Cuatro Décadas de Fuerza Colectiva” : se inauguró el 28 de agosto en la galería Grutas de las Rejas de Chapultepec, mostrando imágenes históricas y promoviendo la cultura de la prevención.

Clase masiva de primeros auxilios y RCP : el 18 de septiembre, en el Monumento a la Revolución, se realizará una clase abierta para 2 mil personas, enseñando reanimación cardiopulmonar, atención de heridas, quemaduras y obstrucción de vías respiratorias.

Entrega de mochilas de vida: en varias unidades habitacionales se ofrecerán 3,500 mochilas con insumos de emergencia, acompañadas de pláticas sobre el plan familiar de protección civil.

Estas acciones buscan honrar a las víctimas, reconocer a los héroes anónimos y fortalecer la cultura de la prevención/iStock|

Promoción de la cultura de prevención

La jefa de Gobierno destacó que la conmemoración no solo busca recordar los sismos de 1985 y 2017, sino también fortalecer la organización ciudadana y la preparación ante desastres naturales. Estas actividades buscan que la población esté informada, capacitada y lista para actuar en caso de emergencias.

Presentamos el programa “40 Años, Memoria de un Terremoto, Cuando el Pueblo Salvó al Pueblo”. Además de una serie de actividades culturales y de prevención, destacamos que la ciudad cuenta con un sistema sólido de protección civil y gestión de riesgos, con protocolos, alerta… pic.twitter.com/MfrC4uGH43 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 30, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Legionarios de Cristo rompen el silencio sobre documental de Marcial Maciel