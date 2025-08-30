Legionarios de Cristo rompen el silencio sobre documental de Marcial Maciel

Tras el estreno de la serie documental Marcial Maciel: El Lobo de Dios en HBO Max, los Legionarios de Cristo emitieron un comunicado en el que reconocen la participación en entrevistas con la productora, pero también señalan que no autorizaron el uso de ciertas imágenes incluidas en la serie.

Según la congregación, en 2022 se les contactó para colaborar con la producción mediante entrevistas, como un acto de transparencia. Sin embargo, aseguran que no participaron en la edición ni en la selección de fotografías y videos, algunos de los cuales incluyen material de menores y exconsagradas.

Los Legionarios de Cristo reiteran que desde 2010 han aceptado públicamente la veracidad de las acusaciones contra su fundador, Marcial Maciel, y destacan que han implementado procesos de renovación institucional, con protocolos de prevención y rendición de cuentas, además de informes anuales sobre casos de abuso en sus instituciones.

La congregación subraya que el caso de Maciel es un recordatorio de la importancia de la transparencia, justicia y protección de las personas en todos los ámbitos sociales, y manifiesta su compromiso de continuar con la transformación interna para garantizar la dignidad de quienes forman parte de sus instituciones.

