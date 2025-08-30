¿Qué es el 'sharenting' y por qué se vuelve riesgoso publicar fotos escolares?

Con el inicio del ciclo escolar, diversas autoridades hicieron un llamado a madres, padres y tutores para que reconsideren la costumbre de publicar en redes sociales fotos de sus hijos frente a la escuela, vistiendo uniformes o mochilas y con identificaciones visibles. Aunque parece inocente, esta práctica —denominada sharenting— puede facilitar el acoso, la extorsión o el robo de identidad al exponer datos sensibles como la ubicación o rutina del menor.

Sharenting: compartir en la crianza... ¿hasta qué punto es seguro?

El término resulta de la combinación de las palabras en inglés share (compartir) y parenting (crianza), y refiere a la actividad de difundir imágenes, videos o datos personales de menores en redes sociales. Si bien muchos padres lo hacen con orgullo, esto genera una huella digital que ellos no han consentido y que puede persistir toda la vida

Principales riesgos de compartir imágenes escolares

Varios organismos especializados en protección infantil advierten que el uso indiscriminado de redes sociales para exhibir menores puede derivar en amenazas graves:

Las fotografías pueden ser descargadas, manipuladas o reutilizadas sin permiso, incluso en contextos inapropiados o de explotación.

La geolocalización implícita y datos como el uniforme o el colegio pueden facilitar el seguimiento o ubicación del menor.

Estas publicaciones también pueden propiciar el ciberacoso, el grooming o la creación de perfiles digitales con fines nocivos.

A largo plazo, los menores pueden experimentar afectaciones a su salud mental y autoestima, ya que no tuvieron control ni consentimiento sobre su exposición digital.

¿Cómo proteger a los menores al compartir fotos online?

Para reducir los riesgos asociados al sharenting, especialistas y autoridades recomiendan adoptar estas medidas:

No publicar imágenes que revelen el uniforme, fachada escolar, identificación o placas de vehículos.

Desactivar la geolocalización antes de subir contenido.

Ajustar la configuración de privacidad de las redes sociales.

Utilizar stickers o desenfoques para cubrir información sensible.

Evitar crear perfiles en redes destinados específicamente a menores.

Hablar con niñas, niños y adolescentes antes de compartir sus imágenes, pidiendo su opinión y respeto a su consentimiento.

Un reto para la crianza en la era digital

Aunque compartir momentos familiares en línea pueda parecer algo natural, esta práctica exige una reflexión consciente. El sharenting plantea conflictos entre el orgullo parental y el derecho a la privacidad de los menores, quienes no pueden decidir sobre su propia exposición digital.

En este contexto, expertos coinciden en que es necesario que exista más conciencia colectiva, así como políticas de seguridad digital que brinden protección real a niñas, niños y adolescentes.

