Pixar confirma estrenos: Toy Story 5, Los Increíbles 3 y Coco 2, además de nuevas películas originales

Pixar confirmó su alineación de próximos estrenos, donde destacan nuevas entregas de franquicias emblemáticas como Toy Story, Los Increíbles y Coco, así como películas originales que prometen innovar en el terreno de la animación.

Estrenos confirmados de Pixar

Hoppers (2026): programada para el 6 de marzo de 2026 , contará la historia de una estudiante cuyo espíritu queda atrapado en el cuerpo de un castor robótico. La trama explorará la conexión con los animales y temas de ecología.

Toy Story 5 (2026): llegará a cines el 19 de junio de 2026 bajo la dirección de Andrew Stanton y McKenna Harris. La nueva entrega pondrá a Jessie como figura central y abordará el impacto de la tecnología en los juguetes.

Gatto (2027): dirigida por Enrico Casarosa (Luca), se estrenará el 18 de junio de 2027 . Relatará la historia de un gato en deuda con la mafia felina de Venecia, que encuentra un nuevo propósito al conocer a una joven música callejera.

Los Increíbles 3: ya se encuentra en desarrollo, aunque aún no tiene fecha de estreno definida.

Coco 2: la esperada secuela del éxito de 2017 está en proceso, con planes de llegar hacia finales de la década.

Un futuro lleno de magia animada

Con este calendario, Pixar apuesta tanto por la nostalgia con secuelas de sus franquicias más queridas como por la originalidad de nuevas propuestas que expanden su estilo narrativo y visual.

