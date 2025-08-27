Aumento histórico del gas LP en los últimos 5 años: Esto costará en México

Los hogares mexicanos recibieron un nuevo golpe a su economía: el gas LP alcanzó su precio más alto en cinco años. A partir del pasado 19 de agosto, el litro pasó de 2.31 a 3.51 pesos, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). Aunque el ajuste fue pensado para apoyar a los distribuidores, en la práctica afecta directamente a millones de familias.

“El gas LP se encarece y la gasolina magna… En fin, por si necesitábamos algún elemento más para complicar el presente de la economía social, aquí tenemos el tema del gas para agregar a la agenda y poner atención de ahora en adelante”, lamentó Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo.

En estados como Baja California, el precio ya supera los 23 pesos por litro, mientras que en la Ciudad de México ronda los 20 pesos. Este aumento impactará no solo el consumo doméstico, sino también la distribución de mercancías y productos básicos.

¿Y qué más subió?

De julio a agosto, la canasta básica alimentaria también aumentó 0.12%, alcanzando un promedio de 1,966.36 pesos, según la ANPEC. Los estados más afectados por este encarecimiento fueron Oaxaca, Nayarit, Yucatán, Colima y Campeche.

Entre los productos que más subieron están:

Sal de mesa : +7.11% (de $20.74 a $22.22)

Naranja : +6.06% (de $31.72 a $33.64)

Galletas : +5.55% (de $21.97 a $23.19)

Jabón de baño : +4.54% (de $21.34 a $22.31)

Avena: +4.10% (de $41.92 a $43.64)

El alza se da justo en pleno regreso a clases, lo que significa más presión sobre la economía familiar, ya golpeada por útiles escolares, transporte y ahora, el gas.

