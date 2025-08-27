Reemplacamiento 2025 Edomex: Requisitos, fechas y costos

Si vives en el Edomex y tienes auto, este aviso es para ti. El gobierno estatal ya activó el programa de reemplacamiento 2025 y, si no te pones buzo, podrías perder un descuento jugoso: hasta el 100% de tenencia y recargos, pero sólo si haces el trámite antes del 31 de agosto.

La Secretaría de Finanzas advirtió que no habrá prórroga, así que si tus placas fueron expedidas en 2020 (o antes y no renovaste en 2024), es momento de correr al portal oficial o acudir al módulo más cercano.

El reemplacamiento en el Edomex tiene fecha límite el 31 de agosto / Redes Sociales|

¿Qué necesitas para el reemplacamiento 2025?

Antes de lanzarte a hacer filas o meterte al sitio, ten a la mano:

Identificación oficial (INE, pasaporte o licencia)

CURP

Comprobante de domicilio en el Edomex (no mayor a 3 meses)

Factura o documento que pruebe que el coche es tuyo

Las placas anteriores o constancia de extravío si ya no las tienes

Si alguien más hace el trámite por ti, debe llevar poder notarial e identificación

Debes de tener al corriente todos tus pagos para realizar el trámite / Redes Sociales|

¿Cómo hacer el trámite sin sufrir?

El proceso es bastante simple y puedes hacerlo en línea. Solo entra al portal:

👉 https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/CtrlVeh/MicRemplaca/index.jsp

Ahí deberás:

Verificar que tu vehículo esté limpio en el Repuve

Llenar los datos

Descargar tu formato de pago

Esperar el correo o SMS con el estatus

Recibir tus nuevas placas, engomado y tarjeta de circulación, ya sea en un módulo o directo a domicilio

El trámite de reemplacar también lo puedes hacer en línea / Redes Sociales|

¿Y si me paso de la fecha?

No hay perdón ni excusas: perderás el beneficio fiscal y podrías enfrentar multas o problemas con la verificación. Así que si tu auto tiene placas de 2020 o anteriores, entra al sistema y verifica si ya te toca cambiar.

