¿Qué es “juice jacking” y por qué tu celular corre riesgo en cargadores públicos?

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advierte sobre el "juice jacking", un tipo de ciberataque en cargadores públicos que puede robar datos personales. Te damos consejos para proteger tu información.

Protege tu celular del juice jacking

¿Qué es el "juice jacking"?

La SSC de la CDMX detectó un nuevo riesgo digital: el "juice jacking". Este ciberataque ocurre cuando delincuentes manipulan estaciones de carga públicas en aeropuertos, centros comerciales o estaciones de transporte, instalando un malware o extrayendo información personas de los dispositivos conectados, sin que el usuario lo note.

Recomendaciones para proteger tus dispositivos

Para evitar ser víctima de esta técnica de fraude digital, la Policía Cibernética de la SSC recomienda:

Usa cargadores propios. Conecta siempre tu dispositivo a una toma de corriente con tu cargador original. Evita cables desconocidos. No uses cables encontrados en lugares públicos o de procedencia no confiable. Adquiere un bloqueador de datos USB. Permite cargar sin transferencia de datos. Activa el modo de carga. Configura tu teléfono para solo cargar y bloquear la transferencia de datos en puertos USB desconocidos. Mantén el software actualizado. Instala siempre las últimas actualizaciones de sistema y seguridad. Usa baterías portátiles. Lleva un banco de energía personal para no depender de estaciones públicas. No uses estaciones sospechosas. Evita puertos USB que parezcan modificados o inseguros. Protege tus datos. Habilita el cifrado en tu dispositivo móvil.

Siguiendo estas recomendaciones, puedes reducir considerablemente el riesgo de un ataque de juice jacking.

El juice jacking puede robar tus datos desde un puerto USB

Contacto y orientación 24/7

Si necesitas mayor información, la Unidad de Policía Cibernética está disponible todo el día:

Teléfono: 55 5242 5100 , extensión 5086

Correo: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

Tu seguridad en el ciberespacio es prioridad de la SSC CDMX.

