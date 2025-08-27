Anuncian en México festival de calabazas de Halloween como en Estados Unidos

Puebla volverá a vestirse de otoño con uno de los eventos más virales de los últimos años: Pumpkin Zone 2025, un festival temático de Halloween que ofrecerá cinco días de actividades gratuitas, escenarios instagrameables y muchas calabazas reales. Se llevará a cabo del 30 de octubre al 3 de noviembre en el centro comercial DownTown, ubicado en Lomas de Angelópolis.

La experiencia no tiene costo de entrada y está pensada para familias, parejas, amistades… y hasta mascotas. “Pumpkin Zone regresa para su tercera edición con un concepto que fusiona tradición y atmósfera otoñal”, destacan los organizadores.

El evento es completamente gratuito dentro del Centro Comercial DownTown / IG: @pumpkinzonemx|

Calabazas, disfraces y ¡lanzamiento de hachas!

Durante esos cinco días, el espacio se transformará en un parque temático de otoño, con miles de calabazas reales, zonas de fotos, juegos mecánicos, cine al aire libre, talleres de tallado, pasaje del terror y hasta zona para lanzar hachas.

Estas son algunas de las atracciones destacadas:

Talleres creativos.

Fogata.

Juegos mecánicos.

Bazar otoñal.

Granja didáctica.

Concurso de disfraces para mascotas (sí, también lomitos y gatitos).

Cine al aire libre.

Zona de comida con opciones temáticas.

Juegos de mesa y zona chill para descanso.

En todo el lugar hay bastantes spots para tomarte miles de fotos / IG: @pumpkinzonemx|

¿Cómo llegar y qué debes saber?

Si vienes desde CDMX, el recorrido es de aproximadamente 2 horas y media. Debes tomar la autopista México–Puebla, salir en Periférico Ecológico rumbo a Lomas de Angelópolis y llegar a la zona Sonata, donde está el centro comercial DownTown.

El horario será de 10:30 de la mañana hasta la medianoche, así que puedes armar plan desde temprano o vivir la experiencia nocturna con luces, música y buen ambiente.

“Promete ser un espacio para conmemorar esta festividad, tomarse fotos inolvidables y compartir actividades entre seres queridos”, aseguran los organizadores.

Durante cinco días estará el evento pensado solo en Halloween / IG: @pumpkinzonemx|

