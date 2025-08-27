¿Patrullas moradas en CDMX? Aquí te decimos la diferencia con el resto de unidades

Las patrullas moradas en CDMX son distintas a las patrullas tradicionales por su función y operación
Laura Reyes Medrano
| 2025-08-27
¿Patrullas moradas en CDMX? Aquí te decimos la diferencia con el resto de unidades
Fueron presentadas en agosto de 2025 y se distinguen por su color, símbolo de igualdad y justicia
|
X: @ClaraBrugadaM
Las patrullas moradas en CDMX son distintas a las patrullas tradicionales por su función y operación
Laura Reyes Medrano
| 27 Ago, 2025

La Ciudad de México ha implementado una nueva estrategia de seguridad con la incorporación de patrullas moradas, conocidas como la Policía Especializada de Género. Estas unidades bucan combatir la violencia de género y brindar atención especializada a mujeres. Descrubre en qué se diferencian de las patrullas tradicionales y cómo operan en la capital. 

Estas unidades bucan combatir la violencia de género y brindar atención especializada a mujeres/SSC
Estas unidades bucan combatir la violencia de género y brindar atención especializada a mujeres/SSC|

¿Qué son las patrullas moradas?

Las patrullas moradas son unidades policiales especializadas en atender casos de violencia de género. Fueron presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como parte de una estrategia integral para proteger a las mujeres en la Ciudad de México. Estas patrullas se distinguen por su color morado, símbolo de justicia, igualdad y dignidad.  Estas patrullas se distinguen por su color morado, símbolo de justicia, igualdad y dignidad/RS

Estas patrullas se distinguen por su color morado, símbolo de justicia, igualdad y dignidad/RS|

¿Cómo operan?

Cada patrulla morada está conformada por un binomio de elementos: una mujer y un hombre. Su labor incluye patrullajes preventivos en zonas de alta incidencia de violencia familiar, atención a emergencias relacionadas con violencia de género y visitas casa por casa en cuadrantes vulnerables. Además, realizan campañas de sensibilización en espacios públicos, educativos y comunitarios.

¿Dónde se encuentran?

Actualmente, la Policía Especializada de Género cuenta con 30 patrullas en operación, con la meta de alcanzar 73 unidades antes de finalizar el año. Estas patrullas están desplegadas en diversas alcaldías de la capital, enfocándose en áreas con mayor incidencia de violencia contra las mujeres.

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Habrá ley seca en CDMX por el informe de Sheinbaum el 1 de septiembre? Aquí te decimos

Seguridad
Ciudad de México
Mas sobre:
Seguridad
Ciudad de México

Notas Relacionadas

 