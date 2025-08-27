¿Patrullas moradas en CDMX? Aquí te decimos la diferencia con el resto de unidades

La Ciudad de México ha implementado una nueva estrategia de seguridad con la incorporación de patrullas moradas, conocidas como la Policía Especializada de Género. Estas unidades bucan combatir la violencia de género y brindar atención especializada a mujeres. Descrubre en qué se diferencian de las patrullas tradicionales y cómo operan en la capital.

Estas unidades bucan combatir la violencia de género y brindar atención especializada a mujeres/SSC|

¿Qué son las patrullas moradas?

Las patrullas moradas son unidades policiales especializadas en atender casos de violencia de género. Fueron presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como parte de una estrategia integral para proteger a las mujeres en la Ciudad de México. Estas patrullas se distinguen por su color morado, símbolo de justicia, igualdad y dignidad.

Estas patrullas se distinguen por su color morado, símbolo de justicia, igualdad y dignidad/RS|

¿Cómo operan?

Cada patrulla morada está conformada por un binomio de elementos: una mujer y un hombre. Su labor incluye patrullajes preventivos en zonas de alta incidencia de violencia familiar, atención a emergencias relacionadas con violencia de género y visitas casa por casa en cuadrantes vulnerables. Además, realizan campañas de sensibilización en espacios públicos, educativos y comunitarios.

¿Dónde se encuentran?

Actualmente, la Policía Especializada de Género cuenta con 30 patrullas en operación, con la meta de alcanzar 73 unidades antes de finalizar el año. Estas patrullas están desplegadas en diversas alcaldías de la capital, enfocándose en áreas con mayor incidencia de violencia contra las mujeres.

La Ciudad de México se encuentra a la vanguardia en América Latina con la Alerta de Género, un mecanismo que articula instituciones, recursos y leyes para proteger a las mujeres.



En la #CapitalDeLaTransformación se construye justicia para ellas. pic.twitter.com/hDzJYUUi3T — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 26, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Habrá ley seca en CDMX por el informe de Sheinbaum el 1 de septiembre? Aquí te decimos