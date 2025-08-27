Profeco advierte sobre descuentos falsos en útiles escolares para el regreso a clases 2025

En plena temporada de regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para los padres de familia ante posibles descuentos engañosos en útiles y uniformes escolares. El organismo señaló que no todos los precios bajos representan un verdadero ahorro, por lo que llamó a las familias a realizar compras responsables y planificadas.

Profeco advirtió que “lo barato puede salir caro”, pues algunos artículos de bajo costo no cumplen con la calidad y durabilidad necesarias, lo que provoca un gasto mayor a mediano plazo. En este sentido, recomendó revisar la resistencia de libretas, mochilas y uniformes antes de adquirirlos, más allá de guiarse únicamente por el precio ofertado.

Como parte de sus acciones, la dependencia recordó que está disponible la herramienta “Quién es quién en los precios”, con la que los consumidores pueden comparar costos de útiles en diferentes establecimientos para identificar las mejores opciones y evitar pagar de más por productos similares.

Además, Profeco destacó la utilidad de las ferias oficiales de regreso a clases, donde los padres pueden encontrar descuentos reales en útiles, uniformes y calzado escolar, junto con servicios adicionales como cortes de cabello gratuitos y revisiones médicas. Estos espacios representan, según el organismo, una alternativa confiable para apoyar la economía familiar en este inicio de ciclo escolar.

La institución recomendó también reutilizar útiles en buen estado del ciclo anterior, elaborar un presupuesto previo y verificar las políticas de cambio y devolución en las tiendas. Con ello, reiteró su compromiso de proteger a los consumidores y fomentar compras inteligentes que realmente generen ahorro para las familias mexicanas.

