Nace “Migaja”, la tortuga más pequeña del mundo en Guadalajara

El Zoológico de Guadalajara anunció el nacimiento de “Migaja”, una cría de la tortuga Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), considerada la más pequeña del mundo. El alumbramiento ocurrió el pasado 30 de junio de 2025 y representa un paso clave en los esfuerzos de conservación de una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción.

De acuerdo con especialistas del herpetario, la diminuta tortuga pesa apenas 2.8 gramos y mide menos de dos centímetros, características que inspiraron su nombre. Este logro fue posible gracias al programa de reproducción iniciado en 2023, cuando el zoológico recibió 37 ejemplares decomisados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objetivo de garantizar la continuidad de la especie.

Los cuidadores replicaron las condiciones naturales de los humedales de Jalisco y Nayarit su hábitat original en incubadoras especiales, donde se controlaron factores como temperatura y humedad. Gracias a esta estrategia, “Migaja” se convirtió en la primera cría en nacer dentro del proyecto, y se espera que en las próximas semanas eclosionen al menos seis huevos más.

El jefe del herpetario, Ricardo Dávalos, calificó este acontecimiento como un hecho histórico para la investigación de reptiles en México, ya que además de aumentar el conocimiento científico sobre la especie, abre la puerta a futuros planes de reintroducción en su entorno natural, siempre que existan condiciones seguras.

La Casquito de Vallarta fue descubierta en 2018 y hoy enfrenta amenazas severas como la urbanización, la contaminación de los cuerpos de agua, el tráfico ilegal y los incendios. Actualmente se estima que existen menos de 500 ejemplares en vida silvestre, por lo que la llegada de “Migaja” significa un nuevo aliento en la lucha por preservar la biodiversidad del país.

