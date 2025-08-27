Regreso a clases: IMSS alerta a padres sobre hábitos clave para proteger la salud de sus hijos

Con el arranque del ciclo escolar 2025-2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a los padres de familia para reforzar hábitos saludables en niñas y niños. El objetivo, señaló el organismo, es que los estudiantes tengan un regreso a clases seguro, con energía y cuidando su bienestar físico, emocional y social.

El objetivo, señaló el organismo, es que los estudiantes tengan un regreso a clases seguro. / Pixabay |

Entre los puntos más relevantes, el IMSS subrayó la importancia de garantizar un descanso de calidad. Recomendó establecer rutinas nocturnas que incluyan el cepillado de dientes, evitar cenas pesadas y reducir el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, con el fin de asegurar entre ocho y diez horas de sueño. Además, resaltó que este hábito favorece el rendimiento escolar y disminuye el riesgo de problemas de salud.

El instituto también hizo énfasis en la higiene personal como medida de prevención de enfermedades. Reiteró la necesidad de lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño y al regresar a casa, así como cepillarse los dientes al menos tres veces al día. Estas acciones, apuntó, son fundamentales para reducir contagios de infecciones comunes en ambientes escolares.

El instituto también hizo énfasis en la higiene personal como medida de prevención de enfermedades. / Pixabay |

En materia de salud visual, el IMSS pidió a los padres mantenerse atentos a señales como dolores de cabeza, visión borrosa, bajo rendimiento académico o frotarse los ojos de manera constante. Ante cualquier síntoma, recomendó acudir a las Unidades de Medicina Familiar para una revisión oportuna y limitar el tiempo frente a pantallas, equilibrándolo con actividades físicas al aire libre.

Finalmente, el organismo recomendó poner atención al peso y diseño de las mochilas escolares. Sugirió elegir aquellas con tirantes anchos, respaldo acolchado y varios compartimentos, además de procurar que no excedan el 15 % del peso corporal del menor. También recordó que el calzado debe ser cómodo y adecuado para prevenir lesiones y facilitar la movilidad en la escuela. A esto se suma la importancia de una dieta balanceada, rica en cereales integrales, frutas, verduras y proteínas, evitando el consumo de ultraprocesados que afectan el ánimo y la concentración en clases.

Ante cualquier síntoma, recomendó acudir a las Unidades de Medicina Familiar. / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Convocan marcha por una mejor movilidad en CDMX: apúntale fecha, hora y ruta