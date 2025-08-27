Convocan marcha por una mejor movilidad en CDMX: apúntale fecha, hora y ruta

La paciencia de los chilangos llegó a su límite. Colectivos ciudadanos lanzaron la convocatoria para la Marcha por una Mejor Movilidad en CDMX, en la que se exigirán cambios urgentes: desde la modernización del Metro hasta calles más amigables para peatones y ciclistas, además de mayor seguridad en el transporte público.

La marcha busca poner sobre la mesa que la movilidad en CDMX no puede seguir siendo un problema del día a día/iStock|

¿Por qué se manifestarán?

Los convocantes denuncian que la ciudadanía enfrenta inseguridad en el transporte, desigualdad en la infraestructura y promesas incumplidas por parte de las autoridades respecto a obras comprometidas.

Entre las exigencias de los colectivos se encuentran:

Ampliar y modernizar las líneas A, 3 y 4 del Metro.

Terminar con las promesas incumplidas (línea 12, ampliación de la 5 hacia Tlalnepantla, la 4 hasta Las Américas en Edomex).

Crear una línea de Metro en Insurgentes (Buenavista–San Ángel) para absorber la demanda del AIFA y conexiones interurbanas.

Más ciclovías, mejores calles peatonales, interconexión CDMX-Edomex para movilidades más ágiles y seguras.

Fecha, hora y ruta de la marcha

La marcha se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre de 2025, a las 15:00 horas.

Punto de reunión: Glorieta de los Insurgentes.

Destino: Oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), ubicadas en Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte.

Ruta: partirán por Avenida Oaxaca, continuarán por la calle Medellín y concluirán en Álvaro Obregón.

Los ciudadanos exigirán traslados más rápidos, seguros y con infraestructura digna/iStock|

