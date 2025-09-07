¿Hay clases el 15 y 16 de septiembre? SEP confirma puente vacacional

El ciclo escolar 2025-2026 traerá varios cambios con respecto a años anteriores, y el más notorio es que el regreso a clases no se dio en agosto, como tradicionalmente ocurre, sino el lunes 1 de septiembre, lo que amplía las vacaciones de verano tanto para estudiantes como para docentes.

Este ajuste permitirá a los profesores contar con una semana adicional de preparación, ya que del 26 al 29 de agosto se llevaron a cabo un curso intensivo docente en todas las escuelas públicas del país, previo al arranque formal de actividades escolares.

El 1 de septiembre darán inicio las clases del nuevo ciclo escolar/SEP

185 días de clases y varios descansos

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar constará de 185 días efectivos de clases para educación básica (preescolar, primaria y secundaria), y de 190 días lectivos para escuelas normales y de formación de docentes. Está programado para concluir el 15 de julio de 2026.

A lo largo del ciclo escolar se han establecido puentes, feriados y juntas de Consejo Técnico Escolar, que representarán oportunidades de descanso para la comunidad educativa.

En esta ocasión alumnos y profesores recibieron una semana más de vacaciones/SEP

¿Y el primer puente del ciclo escolar?

El primer puente oficial para los estudiantes de educación básica llegará pronto después del arranque de clases: el viernes 12 de septiembre no habrá clases, debido a la suspensión de labores docentes, y ese descanso se empalmará con el martes 16 de septiembre, cuando se conmemora el Día de la Independencia de México.

Esto dará como resultado un fin de semana largo para los alumnos y maestros: del viernes 12 al martes 16 de septiembre.

Apenas dos semanas después del regreso a clases, llega el primer puente vacacional/SEP

Otros descansos a considerar

Además de este primer puente, durante el ciclo escolar están programados los siguientes feriados:

17 de noviembre – Revolución Mexicana

2 de febrero – Día de la Constitución

16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo – Día del Trabajo

5 de mayo – Batalla de Puebla

15 de mayo – Día del Maestro

También habrá recesos vacacionales en invierno y Semana Santa, además de las juntas de Consejo Técnico Escolar el último viernes de cada mes, que también representan suspensión de clases.