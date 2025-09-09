Seguro de Desempleo CDMX 2025: Hoy 9 de septiembre abre el registro, conoce requisitos y monto

Si vives en la Ciudad de México y perdiste tu trabajo formal por causas ajenas a tu voluntad, este martes 9 de septiembre será clave: es el único día para registrarte en línea y solicitar el Seguro de Desempleo, un apoyo económico diseñado para ayudarte mientras encuentras una nueva oportunidad laboral.
Registro en una sola fecha
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México anunció que este martes 9 de septiembre será el único día para registrarse al Seguro de Desempleo 2025, un programa que brinda apoyo económico a personas que perdieron su empleo formal.
El registro estará disponible solo por 24 horas, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, a través de la plataforma tramites.cdmx.gob.mx/desempleo.
¿A quiénes está dirigido?
El Seguro de Desempleo está destinado a quienes:
Residen en la CDMX.
Tienen entre 18 y 64 años 9 meses.
Perdieron su empleo formal desde el 1° de enero de 2023 por causas ajenas a su voluntad.
Laboraron al menos seis meses acumulados entre 2023 y 2024.
No reciben otro apoyo económico similar, pensión, jubilación o subsidio mayor al monto del programa.
Además, existen criterios específicos para personas en situación de vulnerabilidad, como migrantes, refugiados, víctimas de violencia, preliberados y grupos prioritarios.
¿Cuánto apoyo se otorga?
El monto mensual del Seguro de Desempleo es de $3,439.46 pesos, que puede entregarse hasta por tres meses consecutivos, lo que representa un máximo de $10,318.38 pesos.
Requisitos y documentos
Para solicitar el apoyo, los interesados deben contar con:
Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
CURP.
Comprobante de pérdida de empleo (constancia laboral, semanas cotizadas en IMSS o ISSSTE, entre otros).
Carta compromiso y carta bajo protesta de decir verdad, debidamente firmadas y escaneadas.
El trámite requiere ingresar con la Llave CDMX en la plataforma digital.
Obligaciones de los beneficiarios
Quienes accedan al segundo y tercer pago del apoyo deberán cumplir con ciertas acciones, como:
Postularse a vacantes laborales.
Comprobar la participación en cursos de capacitación.
Con esto, el programa busca no solo brindar un respaldo económico, sino también facilitar la reinserción laboral de los solicitantes.