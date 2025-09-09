Revelan carta de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que incluye comprometedor dibujo de mujer

El nombre de Donald Trump volvió a colocarse en el centro del escándalo luego de que los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaran una carta, presuntamente firmada por el presidente, y dirigida a Jeffrey Epstein, el polémico financiero vinculado a una red de tráfico sexual de menores.

La misiva, de tono sugestivo, incluye un dibujo de una figura femenina curvilínea realizado a mano, y forma parte de un álbum de cumpleaños que le fue regalado a Epstein por sus 50 años.

"Un amigo es algo maravilloso..."

La carta, difundida este lunes como parte de un lote de documentos provenientes del patrimonio de Epstein, contiene el siguiente mensaje:

“Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

Ambos personajes mantuvieron una amistad por años/X

El nombre de Donald Trump aparece impreso junto a una firma y el polémico dibujo, lo que encendió las alarmas en Washington.

Desde la publicación de la información por parte del Wall Street Journal, Trump ha negado tener cualquier relación con la carta o el dibujo:

“Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”, aseguró.

Incluso, su equipo legal presentó una demanda por 10 mil millones de dólares contra el medio por considerar que se trata de una historia “falsa, maliciosa y difamatoria”.

Consecuencias políticas y el contexto Epstein

Mientras la polémica crece, la Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, reiteró:

“Está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen, y no la firmó”.

Trump ha negado hasta el cansancio que él haya firmado esa carta/AP

Otros miembros del equipo del expresidente, como Taylor Budowich, difundieron imágenes de firmas anteriores para demostrar que no coincide con la de la carta.

Este episodio reaviva el interés del Congreso por los llamados “archivos Epstein”. El Departamento de Justicia ya ha comenzado a entregar documentos a legisladores, quienes exigen acceso a información sobre:

El patrimonio de Epstein

Acuerdos con fiscales

Contactos personales

Movimientos financieros

El legislador Thomas Massie fue claro:

“Tener una tarjeta de cumpleaños de Trump no ayuda a las sobrevivientes ni a las víctimas”.

Las protestas aumentan entorno al caso de Trump y Epstein/AP

¿Quién fue Jeffrey Epstein?

Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, estaba acusado de liderar una red de abuso sexual a menores, con la colaboración de Ghislaine Maxwell, quien sí fue condenada.

Aunque la amistad entre Trump y Epstein ha sido documentada, el magnate insiste en que rompió todo lazo hace dos décadas:

“Se robó a mujeres jóvenes que trabajaban en Mar-a-Lago”, afirmó.