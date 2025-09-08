Murió capitán de Marina tras señalamientos por presuntos sobornos de huachicol

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fue hallado sin vida el 8 de septiembre dentro de sus oficinas en Altamira, Tamaulipas. El elemento naval, quien encabezaba la Unidad de Protección Portuaria, fue encontrado tras ser mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico en una red de presuntos sobornos relacionados con huachicol fiscal.

Se habría tratado de un suicidio, según fuentes federales

De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió el caso en redes sociales y citó a fuentes federales, el capitán se habría quitado la vida tras verse implicado en los señalamientos. Aunque fue mencionado como parte de una estructura llamada "Los Primos", no existía una orden oficial de aprehensión en su contra. Un testimonio publicado por Milenio lo identifica como uno de los posibles receptores de sobornos, aunque no se le había imputado formalmente.



“El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, Titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos, se suicidó hace unas horas en su oficina. Confirmado por fuentes federales”, escribió Loret de Mola en su cuenta de X.

Semar emite comunicado: “Colaboraremos para esclarecer los hechos”

La Secretaría de Marina lamentó el fallecimiento y extendió condolencias a la familia, compañeros y amigos de Abraham Jeremías Pérez, aunque sin mencionar su nombre. En su mensaje oficial, la dependencia subrayó que brindará todo el apoyo legal y administrativo necesario, y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.

“La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas.

“La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden”, se lee en el mensaje de la Semar.