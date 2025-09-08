Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; la acusan de “ofensiva y altisonante”

La problemática entre Perú y México subió de tono. Este lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó una moción para declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, por supuestas declaraciones “ofensivas” sobre la política interna del país andino.

Fueron 12 votos a favor y 6 en contra/Congreso de Perú

Con 12 votos a favor y 6 en contra, la moción fue promovida por los congresistas Maricarmen Alva, Patricia Juárez y Ernesto Bustamante, quienes consideraron que Sheinbaum ha tenido una “conducta hostil” desde que asumió la presidencia en octubre de 2024. ¿El motivo? Haber llamado “presidente legítimo del Perú” a Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso peruano tras un fallido intento de disolverlo.

“La moción es en castigo a la señora Claudia Sheinbaum, sus declaraciones altisonantes y ofensivas para el Perú y para la constitucionalidad y el respeto a las instituciones”, dijo Bustamante, vicepresidente de dicha comisión.

Se busca darle la calificación de no grata a la presidenta Sheinbaum/Congreso Perú

Aunque esta decisión aún debe ser ratificada por el Pleno del Congreso, los legisladores que impulsaron la moción aseguran que no es un ataque al pueblo mexicano, sino una forma de “defender la soberanía nacional”. De hecho, argumentan que las posturas de Sheinbaum contradicen la tradicional Doctrina Estrada de no intervención que rige la diplomacia mexicana.

No todos estuvieron de acuerdo. El congresista Alex Flores, por ejemplo, afirmó que las declaraciones de Sheinbaum deben interpretarse como opiniones personales sobre un tema político concreto, sin que representen un acto oficial de injerencia diplomática.

Este fue el tuit que hace unos días publicó la presidenta de México y generó molestia/X

Mientras tanto, el debate se sigue cocinando en Lima, donde los congresistas recuerdan que los dichos de un mandatario tienen “implicaciones internacionales” y no pueden tomarse a la ligera. El acuerdo será enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se hagan las notificaciones por canales diplomáticos.