CDMX entregará GRATIS colchones, refrigeradores y estufas: Requisitos

¿Vives en la Ciudad de México y necesitas renovar colchón, refrigerador o estufa? Buenas noticias: el Gobierno capitalino anunció un nuevo programa social que entregará estos artículos totalmente gratis a cientos de familias. Si tienes problemas con el estado de tu vivienda o te cuesta cubrir estos gastos básicos, esta podría ser tu oportunidad.

Te imaginas renovar tu casa con cosas nuevas/Pixabay

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, el apoyo contempla la entrega de colchones matrimoniales, estufas de piso y refrigeradores con sistema de enfriamiento inteligente, además de paquetes con láminas y tiras de madera para mejorar techos en malas condiciones. La acción social forma parte del programa "Apoyo a familias en situación de riesgo y vulnerabilidad", el cual busca elevar la calidad de vida en zonas marginadas.

Eso sí: aunque el anuncio es a nivel Ciudad de México, el programa se aplicará exclusivamente en la alcaldía Xochimilco, donde se beneficiará a 268 familias. Del total, 202 serán encabezadas por mujeres y 66 por hombres. Se entregarán los apoyos en tres paquetes: colchón con estufa, refrigerador, o materiales para reparación de vivienda.

Este programa es exclusivo para residentes de la alcaldía Xochimilco/Pixabay

¿Qué incluye cada paquete?

Paquete 1 : 1 colchón + 1 estufa (83 familias)

: 1 colchón + 1 estufa (83 familias) Paquete 2 : 1 refrigerador WINIA modelo DFR25210GND (85 familias)

: 1 refrigerador WINIA modelo DFR25210GND (85 familias) Paquete 3: 2 paquetes de 20 láminas + 6 tiras de madera (100 familias)

Entre los requisitos para obtener el apoyo están:

Ser habitante de la alcaldía Xochimilco .

. Tener más de 18 años .

. Que la vivienda esté en zona de bajo o muy bajo índice de desarrollo social .

. Que el domicilio presente deterioro en construcción o equipamiento .

. No pertenecer a otro programa social similar ni ser trabajador activo del gobierno de la CDMX.

¿Cuánto valen los artículos?

Colchón matrimonial Restonic: $4,548

Estufa de piso con encendido manual: $5,855

Refrigerador WINIA smart cooling: $11,986

Paquetes de láminas: $1,000 cada uno

Tiras de madera: $306 c/u

Se entregarán estufas con valor cercano a los 6 mil pesos/Pixabay

Si cumples los requisitos y vives en Xochimilco, prepárate: los apoyos se entregarán próximamente a través de la Dirección de Acción Social de la alcaldía. El programa no hará entregas al azar, sino que cada paquete será asignado según las necesidades del hogar.