CDMX entregará GRATIS colchones, refrigeradores y estufas: Requisitos

Este nuevo programa social busca ayudar a familias en situación de riesgo y vulnerabilidad

Geovanni Rodríguez Catarino
8 de Septiembre de 2025
Checa cuáles son los requisitos para recibir estos electrodomésticos. | Pixabay

¿Vives en la Ciudad de México y necesitas renovar colchón, refrigerador o estufa? Buenas noticias: el Gobierno capitalino anunció un nuevo programa social que entregará estos artículos totalmente gratis a cientos de familias. Si tienes problemas con el estado de tu vivienda o te cuesta cubrir estos gastos básicos, esta podría ser tu oportunidad.

 

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, el apoyo contempla la entrega de colchones matrimoniales, estufas de piso y refrigeradores con sistema de enfriamiento inteligente, además de paquetes con láminas y tiras de madera para mejorar techos en malas condiciones. La acción social forma parte del programa "Apoyo a familias en situación de riesgo y vulnerabilidad", el cual busca elevar la calidad de vida en zonas marginadas.

Eso sí: aunque el anuncio es a nivel Ciudad de México, el programa se aplicará exclusivamente en la alcaldía Xochimilco, donde se beneficiará a 268 familias. Del total, 202 serán encabezadas por mujeres y 66 por hombres. Se entregarán los apoyos en tres paquetes: colchón con estufa, refrigerador, o materiales para reparación de vivienda.

 

¿Qué incluye cada paquete?

  • Paquete 1: 1 colchón + 1 estufa (83 familias)
  • Paquete 2: 1 refrigerador WINIA modelo DFR25210GND (85 familias)
  • Paquete 3: 2 paquetes de 20 láminas + 6 tiras de madera (100 familias)

Entre los requisitos para obtener el apoyo están:

  • Ser habitante de la alcaldía Xochimilco.
  • Tener más de 18 años.
  • Que la vivienda esté en zona de bajo o muy bajo índice de desarrollo social.
  • Que el domicilio presente deterioro en construcción o equipamiento.
  • No pertenecer a otro programa social similar ni ser trabajador activo del gobierno de la CDMX.

¿Cuánto valen los artículos?

  • Colchón matrimonial Restonic: $4,548
  • Estufa de piso con encendido manual: $5,855
  • Refrigerador WINIA smart cooling: $11,986
  • Paquetes de láminas: $1,000 cada uno
  • Tiras de madera: $306 c/u
Si cumples los requisitos y vives en Xochimilco, prepárate: los apoyos se entregarán próximamente a través de la Dirección de Acción Social de la alcaldía. El programa no hará entregas al azar, sino que cada paquete será asignado según las necesidades del hogar.

